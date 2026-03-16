Chepa Candela: Miss Grand Venezuela en pico `e zamuro

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VICTORIA ABUHAZI

Yyy hablando precisamente de tapujos, tejemanejes, y confabulaciones, las que echaron a rodar una campaña de intriga a través de sus plataformas digitales (para despertar el morbo de “Raquel, y todo aquel”) fue la VICTORIA ABUHAZI y la Valerie Rossetti (CEO de Level Dance Complex), quienes al parecer unieron sus anillos y al mejor estilo de “El Poder de los Gemelos Fantásticos” activaron un guiso que a según las pondrá a valer en menos de lo que canta un gallo… Pero como yo soy más fuerte que el odio, y no me gusta sembrar dudas en mi extenso jardín, moví mis antenas satelitales y averigüé que “tutto” el merequetengue se trata de una Academia de Formación Artística, la cual estará ubicada en el sector de El Hatillo en la urbe capitalina, y en donde el par de dos, buscarán de formar a noveles talentos en áreas de reinados de belleza, baile, canto, actuación, animación, origami, zurcidos invisibles, y paren ustedes de contar… Mis señales cósmicas me informaron que detrás del telón que ellas esperan levantar, estarán grandes profesionales de la industria del entretenimiento; un respaldo profesional que atraerá la atención de aquellos interesados… Así que si quieren saber más de este show que esperan despejar el 25 de este mes (¡Uy! Me les adelanté) sigan las redes sociales del dúo dinámico y díganme si no estoy bien dateada…

MISS GRAND VENEZUELA

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que el “MISS GRAND VENEZUELA” está en pico e´zamuro, y es que las candidatas, los organizadores, y todos lo que tienen roce con este proyecto, desconocen cuál es el destino de este “cacareado” y muy extenso certamen… Me enteré ¡sin querer queriendo! que su presidenta (la Jacqueline Aguilera) ya no tiene buenos lazos y alianzas con los altos ejecutivos de Televen; tanto así que la susodicha planteó la idea de hacer el espectáculo de coronación en las terrazas del canal de la bolita roja (debido a que no encuentra un recinto digno donde hacerlo, porque no hay de los verdes para negociar) y ante semejante “ideota” el Departamento de Finanzas del canal de Horizonte le pasó un presupuesto para que paguen por el alquiler de sus espacios… Es decir: Tienen que “bajarse de la mula” por cada centímetro cuadrado de la fulana terraza si desean hacerlo allí… ¿Qué talco?... “Tutto” este roce ique nació a raíz del desastre de ese primer show que montaron en la ciudad de Valencia el año pasado… ¡Por otro lado! Las Misses recibieron un comunicado de “calma” donde se les expresa que el certamen se realizará en 30 días, es decir, a partir de hoy corre la cuenta regresiva porque la idea es coronar a la fulana “Miss Grand Venezuela” el 16 de abril; pero por los vientos que soplan, este proyecto cada vez se pone color de hormiga… ¡Los días pasan, y la emoción se espicha!... ¡Esitas esas niñas!... ¡Fin!

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