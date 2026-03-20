Chepa Candela: Después de 7 años, Karina Braun tiene entre sus brazos a su anhelado retoño…

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¡¡¡Feliz cierre de semana, queridillas y queridillos!!!... Una vez más les digo: ¡¡¡Presente!!! Desde esta la columna más buscada, leída, temida y cotizada del mundillo farandulero de este país y zonas aledañas, donde todo lo que alimente al cotilleo (entiéndase: rollos, bretes, tramoyas, dimes y diretes) se bate ¡saaaabroooosoooo! como diría mi compadre, Oscar D´León…

Karina Braun

Yyy a la voz de “¡¡¡Saca el paraguas, porque lo que viene es un aguacero!!!”, piso la chola y arranco con el “parling” para contarles que la KARINA BRAUN está tirando cohetes de la alegría porque después de siete años de echarle lápiz a su libro, hoy lo puede ver impreso y colocado en los anaqueles más “chic” de la ciudad de Miami, lugar en donde la animadora y empresaria reside desde hace una pila de años… Esta obra titulada “El Beso de Guillain” viene a detallar una enfermedad que Karina enfrentó con pico de cera; es decir, se mantuvo calladita encarando “tutto” ese proceso hasta que venció el mal que la aquejaba… ¡Luego de ese toma y dame!, como toda una guerrera, la mujer quiso contar su historia y comenzó a llenar hojas y hojas para darle un voto de fe a aquellos que enfrentan la misma situación… ¿Qué pasó?... Llegó un crítico de oficio (de esos lengua e´trapo) y se enteró del “merequetengue” que Karina estaba cocinando a fuego lento, y tras un soplido que le decía: “¡Niña! Olvídate de eso, que ese cuento no se va a vender”. La Karina vio enfriar su guarapo, se dejó llevar por el comentario negativo y engavetó el coroto… ¿Qué talco?... ¡Pero! Como la “Kari” se parece a la yo; dígase: es más fuerte que el odio; hace un par de meses atrás desempolvó su obra y allí la tienen; divina, rica y deliciosa, vendiéndola como pan caliente… Así que ya saben: “La fe mueve montañas” y si usted quiere bailar zapateado, no permita que nadie le quite las alpargatas… ¡He dicho!...

May Niño Vargas

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que el MAY NIÑO VARGAS (profesor de pasarela del Miss Venezuela) sigue marcando millas en su internacionalización; y es que me enteré ¡sin querer, queriendo! que aterrizó en República Dominicana para atender un llamado express que le hicieron desde aquel territorio para que el susodicho le monte el ojo a la “Miss Universe Dominican Republic 2026” y diga si la mujer “tiene o no” con qué destacar en el venidero y muy “cacareado” concurso internacional… El May, que no pela una (y mucho menos pela dos), apenas recibió su mensajito de WhatsApp, corrió hasta el Aeropuerto de Maiquetía y allá está en la isla dándole al tacón; lugar en donde piensa instalarse hasta después de Semana Santa, porque no creerán ustedes que iba a acudir a un llamado tan importante como ese para enfrentar única y exclusivamente una reunión de gerencia ¡No lendas!... Ese viaje fue de trabajo y disfrute incluido… ¿Malo? ¡Malo no es!...

Viviana Gibelli

Yyy cambiando radicalmente el tema, les cuento que el día de ayer se encendieron las redes sociales tras una publicación que colgó la VIVIANA GIBELLI; material en donde ella entra muy oronda al canal de la colina y dice “… mi casa de siempre, Venevisión”… Ese vídeo en cuestión de segundos despertó el morbo y la curiosidad de muchas y muchos; la gran mayoría de los espectadores especulaban si se trataba de un nuevo proyecto y de su regreso a la que fue durante años su casa… ¡Pues no!... La “Vivi” solo fue a grabar un programa especial (para YouTube) con motivo de los 65 años de aniversario del canal, en donde ella comentará el éxito que vivió su extinto proyecto “La Guerra de los Sexos”… Les confieso que muchos productores y ejecutivos de la empresa han comentado que les encantaría tenerla de vuelta, pero actualmente ellos no gozan de la liquidez económica como para pagarle la exorbitante suma de verdes que ella obviamente desea cobrar… Dígase: “La masa no da pa´esos bollos”… ¡Feliz fin de semana!.

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