Chepa Candela: El Alofoke prendió la mecha y él solito agarró candela…

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¡¡Feliz miércoles, mis “darlings”!! Una vez más me conecto con ustedes “face to face” para soltarles con lujos, detalles y demás “yerbas aromáticas”; lo último y más reciente del acontecer farandulero de estos “lares” y un poco más allá, donde los chismes siempre están “hot, hot” (entiéndase: calientes que queman)…

La Bomba

Yyy como para luego es tarde, arranco el “parling” contándoles que el día de ayer entré en un plan de ociosa y sintonicé de ¡cabo a rabo! el “traki traki” de las mañanas del canal de la bolita roja; dígase: “La Bomba”… yyy aún no paso a entender cómo un canal tan experimentado y con tanta trayectoria se permite perder 60 minutos de su programación… Aprovecho este brote de sinceridad que nace desde mi humilde corazón para recomendarle a los ejecutivos del canal de Horizonte que metan en su plan de transformación, refrescamiento, latonería y pintura a ese matutino espacio, y es que da pena ajena ver cómo pierden el tiempo (¡haciendo nada!) y en sus escasos momentos de lucidez, usan fórmulas que ellos mismos patentaron hace más de 10 años (ejemplo, el chismorreteo a través del teléfono que marcó la insuperable e inigualable actuación de Josemith Bermúdez) y en esta actual y espichada etapa fusilan la originalidad proveniente de un equipo de profesionales que ya no existen en el mentado canal; explíquese: intentan hacer lo que un día fue, pero de forma aburrida y soez… Ahora me pregunto: ¿Dónde está la creatividad? ¿Dónde está el ingenio?... Porque el día de ayer (martes 24 de marzo) invirtieron dos bloques del proyecto –que se traduce en unos 20 minutos de transmisión– parodiando el uso del telefonito, la conversación de “Lioso” y “Maigualida”, que antes ¡SIIIIIIIII! divertía bajo la estampa de “Mimina”… ¡Ojo pelao!... No me estoy anclando en el pasado, queridas y queridos, solo quiero hacerles ver que el tiempo pasa y las fórmulas se renuevan… Así que aprovechen esa hora de transmisión con nuevas secciones, más noticias de interés, modernismo, originalidad, ¡y dejen la flojera…! ¡Pónganse a trabajar!... Porque si antes “La Bomba” en 1 hora al aire lanzaba no menos de 15 chismes nacionales e internacionales; ahora en 60 minutos desarrollan dos temas, y a duras penas… ¿La razón?... ¡Se les secó el coco!... ¡No dan pie con bola!...

Level Models Agency

Yyy cambiando radicalmente el tema, les cuento que la VICTORIA ABUHAZI y la VALERIE ROSSETTI ique están listas para botar la casa por la ventana, y es que esta noche levantarán la santamaría de una agencia de modelaje que llevará por nombre: “Level Models Agency” y estará ubicada en los predios más altos del sector El Hatillo, en la ciudad capital… Cuentan las malas lenguas (yyy ¡trúa! ¡trúa! cual cotorra repite la mía) ique este par de dos tenían rato cocinando a fuego lento la propuesta de abrir un espacio académico para que aquellos hombres y mujeres, jóvenes y jóvenes, niñas y niños, que deseen abrirse campo y terreno en el mundo artístico de ¡este país, tu país, mi país!, y a según, para marcar la diferencia entre esas agencias que abundan como el alpiste a nivel nacional, ique van a clavar de ¡cabeza, tronco y extremidades! en su pensum de estudios a figurines tales como: el May Niño Vargas, el Brian Urea Fajardo, el Jheisson Rodríguez, el Oskarovsky Boyer, y otra pila de seres más que hacen roce con los concursos de belleza más sonados de este terruño para ver si así levantan algo más que sospechas… ¿Se saldrán la Abuhazi y la Rossetti con la suya?... ¡Amanecerá y veremos!...

ALOFOKE

Yyy antes de marcar la milla por el día de hoy, les bato que la mecha que encendió el Santiago Matías, mejor conocido como: ALOFOKE, aún sigue encendida; y es que el empresario dominicano se fumó una concha e´coco al decir que no quería saber nada de los venezolanos, y prometió que iba a mover cielo y tierra para que su “exitosa” comunidad artística y empresarial no tenga roce con nuestros compatriotas… ¡Ay seee! ¡Ay, seee!… “Tutto”, este brete se perdió de vista cuando muchos de sus coterráneos le dijeron que le bajara dos, y que dejara el fanatismo que se trae, porque para ser “verdura el apio”, esta calentera él la agarró luego de que la selección venezolana ganara el Clásico Mundial de Béisbol 2026, y muchos artistas, deportistas y empresarios se han ido en contra de Matías por desubicado, boca sucia y picado, porque hasta ahora no tiene ningún sentido nada de lo que está haciendo y diciendo… ¡Es decir, se volvió loco el tigre!... ¡Adiós!

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