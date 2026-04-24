Chepa Candela: El caroreño Rafael Oropeza causó sensación en su regreso fugaz a la TV

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Yyy nuevamente les doy la bienvenida a este vibrante rincón donde estoy lista, ¡como siempre!, para entrarle de lleno a este cotidiano cotilleo que los conecta con la movida farandulera de este país ¡y el resto del planeta Tierra!

Lorna Paz y Natalia Ramírez

Yyy arrancando con el “parling”, les bato que el premio “Tacarigua de Oro”, que debería llamarse “Tapa Amarilla de Oro”, volvió a hacer de las suyas… Y es La organización, que entrega dicho galardón como churros, llamó poderosamente la atención de propios y extraños del mundillo teatral, pues resulta, pasa y acontece que nominaron como “obra de teatro del año” a la pieza “Muertas de la risa”, de las colombianas LORNA PAZ Y NATALIA RAMIREZ… ¿Y dónde está lo raro de la cosa?... Bueno, ¡pelen bien esa pepa de ojo! para que se enteren de que la nominación llegó antes de que se estrenara la obra… ¡Así como lo leen!... La obra se estrena hoy viernes, pero los organizadores del “Tacarigua de Oro” decidieron lanzarse su tremendo “strike” y la van a premiar…

Hugo Carregal

Y ahora yo me pregunto, así como quien no quiere la cosa, ¿cómo vas a nominar como obra de teatro del año a una que aún no se ha presentado?... ¡Tremendo pelón! Lo cual demuestra la poca seriedad de la gente que entrega el reconocimiento (por llamarlo de alguna manera)… Ah, pero eso no es todo, puesto que también nominaron a HUGO CARREGAL y, para sorpresa de estos señores, él mismo pidió que su nombre fuera sacado de la lista en clara señal de respeto hacia otros profesionales de las tablas que fueron “negreados” por los organizadores del “Tacarigua de Oro”… A mí me parece (no sé si a ustedes) que el famoso productor de TV hizo lo correcto, porque la trayectoria de quienes se han dedicado por muchos años al teatro, echándole un camión, para hacerse un nombre de peso en ese oficio, que, por cierto, es bien mal pagado…

Rafael Oropeza

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que el RAFAEL OROPEZA (¿Les suena ese nombrecito?) apareció en Portada´s como animador invitado por dos días… y aquello fue un show total… y es que resulta que el caroreño está más crecido profesionalmente y a los jefes no les desagradó la idea de incorporarlo en el tren delantero de dicho matutino, ante la ausencia de Jordan Mendoza, pues han probado a varios, entre ellos a Luis Gerónimo Abreu y el modelito Juan Alberto García, pero ninguno la dio… por eso aprovecharon que el ex participante del Mister Venezuela andaba por aquí y le dijeron que se diera una vuelta por el programa, donde se plantó con sus músculos y un vestuario fabuloso, afocando al resto de los animadores, que lo veían “de arriba a abajo y de abajo a arriba”… Así se fue la visita del Rafael Oropeza a “Portada´s”… Aunque el susodicho dejó claro que su aparición fugaz fue para “complacer peticiones”, porque sus planes son otros… y tiene metido “entre ceja y ceja” hacer carrera en México… ¡Qué chido, pues!

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