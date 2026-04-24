Integrante de "The Jackson 5" grabó con famosa cantante venezolana

Suscríbete a nuestros canales

Si algo caracterizó a los hijos de Joseph “Joe” y Katherine Jackson es el innegable talento para la música, ese que mostraron al mundo cuando eran unos niños provenientes de Gary, Indiana (Estados Unidos).

El fenómeno llamado "The Jackson 5"

La boyband “The Jackson 5” integrada, en principio, por Jackie, Tito, Marlon, Jermaine y Michael (luego se sumó Randy) rompió todo tipo de récords en la música, toda una proeza porque se trataba de una banda integrada por jóvenes negros en la peor época del apartheid.

El joven Jermaine Jackson abandonó la agrupación en 1975, cuando pasaron del sello Motown a Epic Records. Inició una carrera como solista que incluyó duetos con Pia Zadora, la entonces debutante Whitney Houston y con una figura latina.

Jermaine y Melissa llegaron a unas "Confesiones"

En 1986, la cantante peruano-venezolana Melissa Griffith, conocida como Melissa, grabó con Jackson el tema “Confesiones” y se incluyó en el álbum de estudio “Melissa III”, uno de los más sonados de la recordada “Reina del rock” internacionalmente.

Ambos artistas se reunieron en los espacios de Sound Castle, en Los Ángeles, y le dieron forma a la balada, que se ubicó en el primer lugar de las carteleras musicales y obtuvo disco de oro en Venezuela por sus ventas.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube