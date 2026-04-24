ENTRETENIMIENTO

Integrante de "The Jackson 5" grabó con famosa cantante venezolana

La boyband  integrada, en principio, por Jackie, Tito, Marlon, Jermaine y Michael rompió todo tipo de récords en la música

Por Ingrid Bravo
Viernes, 24 de abril de 2026 a las 12:47 pm

Si algo caracterizó a  los hijos de Joseph “Joe” y Katherine Jackson es el innegable talento para la música, ese que mostraron al mundo cuando eran unos niños provenientes de Gary, Indiana (Estados Unidos).

El fenómeno llamado "The Jackson 5"

La boyband “The Jackson 5” integrada, en principio, por Jackie, Tito, Marlon, Jermaine y Michael (luego se sumó Randy) rompió todo tipo de récords en la música, toda una proeza porque se trataba de una banda integrada por jóvenes negros en la peor época del apartheid.

El joven Jermaine Jackson abandonó la agrupación en 1975, cuando pasaron del sello Motown a Epic Records. Inició una carrera como solista que incluyó duetos con Pia Zadora,  la entonces debutante Whitney Houston y con una figura latina.

Jermaine y Melissa llegaron a unas "Confesiones"

En 1986, la cantante peruano-venezolana Melissa Griffith, conocida como Melissa, grabó con Jackson el tema “Confesiones” y se incluyó en el álbum de estudio “Melissa III”, uno de los más sonados de la recordada “Reina del rock” internacionalmente.

Ambos artistas se reunieron en los espacios de Sound Castle, en Los Ángeles, y le dieron forma a la balada, que se ubicó en el primer lugar de las carteleras musicales y obtuvo disco de oro en Venezuela por sus ventas.

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