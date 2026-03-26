Chepa Candela: El sorpresivo anuncio de Carolina Sandoval que sacude la TV hispana

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¡¡¡Feliz jueves, queridas y queridos!!!... Acá me tienen como de costumbre, con la “sin hueso” bien afilada y el teclado echando más humo que una parrillera precisamente para darles un banquete de todo lo que pasa, ocurre y acontece en materia de farándula, donde los brollos y bretes están ¡¡¡hot, hot!!! (dígase: calientes que queman)…

YAILIN “LA MÁS VIRAL”

Yyy como para luego es tarde, les cuento que la rapera, YAILIN “LA MÁS VIRAL”, está más chorrea que palo e´gallinero porque teme que su destino sea igual o parecido al que vivió Raphy Pina… La dominicana fue arrestada este martes (24/3) por llevar consigo dos armas de fuego sin los permisos correspondientes y, en consecuencia, la zamparon de ¡cabeza, tronco y extremidades! en una delegación para revisar a fondo “tutto” el asunto… Recordemos que una situación muy parecida a esta la protagonizó el empresario y productor artístico Raphy Pina, quien fue sentenciado el 24 de mayo de 2022 a tres años y cinco meses de cárcel por posesión de un arma de fuego (modificada e ilegal), y tras la orden de arresto y tiempo de buena conducta, él pudo recobrar su libertad después de dos años y dos meses de prisión… ¡Pero! Volviendo al caso de la rapera, esta se encuentra bajo el ojo del Ministerio Público de Santo Domingo y está esperando que le señalen todas las implicaciones legales que nacen de esta metida de pata; pero lo más temeroso está en saber si puede solucionar el escándalo pagando una multa, o en el peor de los escenarios, tiene que cumplir un tiempo tras las rejas… Recordemos que este no es el primer escándalo policial que enfrenta la Yailin; en el año 2023 fue arrestada en la ciudad de Miami por agresión agravada, obstrucción a la justicia y daños a la propiedad, luego de que le diera una paliza al que para ese entonces era su “peor es nada”, dígase: el rapero Tekashi 6ix9ine, quien es otra joyita de la industria musical… ¡Suuustooo!...

CHRISTINA AGUILERA

Yyy variando el “parling”, les cuento que otro de los escándalos internacionales que me han hecho girar más que un trompo, y mi selecta y total atención se encuentra allí en ese foco, tiene que ver con la CHRISTINA AGUILERA, yyy es que la susodicha decepcionó al 99.9% de su fanaticada en México luego de darle un mateo al show presentado el pasado 17 de marzo en el Palacio de los Deportes de la comunidad azteca… A según, muchos de los espectadores se están reuniendo para ir en contra de la casa productora que organizó el desagradable concierto; el objetivo de este posible sindicato sería pedir el reintegro del dinero invertido porque ellos, la crítica, y otros chismosos de oficio aseguran que la Christina incumplió con lo prometido… La incomodidad surge ante la promesa de ofrecer un show de dos horas y la intérprete estadounidense cantó tan solo 55 minutos; además, la escenografía se vio barata y sin esmero, ya que forraron los andamios con bolsas plásticas blancas y ¡listo!, así quedó el gran “decorado”… El meollo de este “merequetengue” es que la comunidad mexicana está picada (y no precisamente porque hayan comido harto chile); el pueblo de los “manitos” quiere sacarse la espinita y, por ende, están moviendo cielo y tierra para que los responsables del caso les devuelvan “tuttos” los pesos que le quitaron por ese templete…

CAROLINA SANDOVAL

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que la CAROLINA SANDOVAL está más feliz que una lombriz porque a raíz del éxito y la alta sintonía que ha logrado el programa de “Dimes y diretes”, “¡Siéntese quien pueda!”, Univisión decidió darle una hora más de programación para que el público se deleite con el ¡blah! ¡blah! ¡blah! de sus animadores; es decir, a partir del lunes 30 de marzo el “cacareado” espacio será de dos horas… Ante este sorpresivo anuncio, la periodista venezolana “espepitó”: “Estoy tan contenta, no se pueden imaginar… Si a usted le parecía poco y a nosotros también, el lunes 30 de marzo se escribe una nueva historia en las páginas del libro de "¡Siéntese quien pueda!”… Con este cambio de señas, la industria de la televisión nacional e internacional nos hace ver que los refrescamientos son necesarios; y cuando algo va ¡chévere, cambur!, se mantiene y se extiende… Y si el caso es contrario, ¡se borra de golpe y porrazo! ¡Cojan dato!... ¡Fin!

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