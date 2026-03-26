¡Hawkins vuelve a las pantallas! este es el tráiler del nuevo proyecto de Stranger Things

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Netflix ha lanzado un nuevo tráiler de Stranger Things: Tales From ’85, la serie animada que expande el universo de Stranger Things. El adelanto muestra a Eleven y sus amigos enfrentando nuevas amenazas en Hawkins, mientras introduce a Nikki, un personaje original cuya voz es interpretada por Odessa A’zion.

El tráiler sitúa la historia en el invierno de 1985, después de los eventos que cerraron el portal al Upside Down. Aunque parecía que la tranquilidad había regresado, nuevas criaturas comienzan a aparecer, desafiando a los protagonistas y obligándolos a investigar los fenómenos que amenazan su pueblo.

Nuevas amenazas y regreso de los personajes clásicos

El avance muestra a Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Will y Max trabajando en equipo para enfrentar situaciones sobrenaturales inesperadas. Aunque la serie está animada, conserva la tensión y el suspenso característicos de la franquicia, así como la camaradería entre los personajes que los fanáticos reconocen y aprecian.

La animación permite representar escenarios y criaturas que serían difíciles de lograr en acción real, manteniendo la estética ochentera y el tono de misterio que distingue a Stranger Things.

Nikki, la nueva integrante del grupo

Entre las novedades más comentadas del tráiler se encuentra Nikki Baxter, la nueva integrante de la historia. Su participación promete aportar nuevas perspectivas a la dinámica del grupo, y su voz es interpretada por Odessa A’zion.

Aunque no se revelan todos los detalles sobre Nikki, el tráiler muestra que jugará un papel activo junto a los protagonistas en los misterios que surgen en Hawkins, convirtiéndose en un personaje clave dentro del desarrollo de la serie.

Estreno y expectativas

Tales From ’85 se estrenará el 23 de abril de 2026 en Netflix. La serie promete atraer tanto a fanáticos de la historia original como a nuevos espectadores, combinando aventura, misterio y elementos sobrenaturales dentro de la animación.

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