Chepa Candela: Gaby Spanic es la Cher latina

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¡¡¡Hooolaaa a todos mis consecuentes!!! (y a los que no lo son también)… Aquí estoy, como todos los días, siempre lista, presta y dispuesta para este ameno, sabroso y entretenido “parling” que los conecta “face to face” con la movida farandulera de este país y zonas circunvecinas, donde el que menos puja, ¡puja un Centro Clínico!… Yyy si no me creen pregúntenles a amigos de “VITRINA HOY” que están de celebración porque después de días de intrigas, y largas horas de suspenso a raíz de esta nueva etapa que están viviendo, hoy cierran la semana botando la casa por la ventana porque hasta ahora todo les ha salido de rechupete… El equipo de producción, la alta gerencia, y el staff artístico del canal de la bolita roja, están felices (comiendo perdices) porque la apertura de su Centro Médico (¡diiigooo!) porque la llegada de este nuevo estudio y las dos horas de contenido que están brindando al público les ha traído comentarios positivos entre seguidores, detractores, clientes, y jala mecates, y han sido pocos (léase: muy pocos) los que han ido en contra de los avances y transformaciones que ha presentado hasta ahora este Centro Hospitalario (¡a pues!) este nuevo Centro de Noticias, así que ¡Felicidades!... Lo están haciendo ¡chévere, cambur!... Si esta semana de “enganche” les quedó suculenta, la que viene tiene que ser aún mejor…

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les bato que la GABY SPANIC dejó a más de uno como caimán en boca e´caño (explíquese: con la jeta bien espernancá) porque desde hace buen rato ha estado compartiendo con “tutta” su legión de seguidores varios de los tratamientos, retoques, y cuidados estéticos que se ha aplicado para verse como de 30 y borrar de su hoja de vida las huellas de los años que obviamente no habían pasado en vano… ¡Pasa, resulta, y acontece! que la villana de las telenovelas de habla hispana colgó un audiovisual desde Brasil en donde se muestra cara lavada y hablando de algunos pasos y asesorías que ella practica en materia de cuidados faciales, y muchos de los curiosos digitales no podían creer que se tratara de la actriz venezolana (¡yyy OJO PELAO!) el material no se ve como los de Viviana Gibelli (donde hace harto abuso de los filtros y ediciones plásticas… ¡NOOO!)… Aquí la cosa es más real, natural, transparente, y bajo supervisiones especializadas (ejemplo: la presencia de médicos), por eso es que muchas y muchos están aplaudiendo su transformación y quieren que la susodicha les pase “tuttos” los datos… Por cierto, la mujer apenas colgó el material en su cuenta de Instagram alcanzó en menos de diez horas más de 1.700 comentarios… ¡Una pelusa!... Ahora me pregunto yo: ¿La Gaby Spanic se convertirá en la Cher latina?... ¡Amanecerá y veremos!...

Yyy antes de marcar la milla, e irme a tomar unas horas de sol en cualquier isla del caribe (porque mi presupuesto da para eso y más), les cuento que el LEO ALDANA le dejó el pelero a “Portadas al día”, pero por tan sólo un par de días; y es que el muñeco larense (que está como comer pollo con los dedos) se fue a matar un tigrito en su natal estado Lara, y para cerrar el trato el animador de marras agarró su mochila y fue a parar en Quibor donde fue requerido por una famosa empresa que produce ñema, leche, carne y jugos… ¿Qué talco?... Al Leo le tocó animar el relanzamiento de la marca y como siempre, se metió a “Vicente, y a toda su gente” en un bolsillo al contar que en su infancia ayudaba a su papá a atender la charcutería familiar y le tocaba vender los productos de esa marca; el personaje en cuestión “espepitó” que rayó bastante queso y picó muchos chorizos, y tras ese emocionante wgdiscurso más de uno soltó su lagrimita y otros lanzaron el llanto a bemba suelta, tanto así que se oyó el rumor de que el Aldana podría ser embajador de esta empresa que paga muy bien y ¡E-N V-E-R-D-E-S!… Así que muy pendientes con este brete, porque si el animador de Venevisión se sale con la suya, lo verán retratado en bodegones, supermercados, bodegas, taguaras, pulperías, tabernas, y más… ¡Chao! ¡Qué me deja la curiara!...

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