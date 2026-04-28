Chepa Candela: la OMV trabaja a tiempo completo con Clara Vegas

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MISS UNIVERSO

¡¡Jelouuu darlings!!...y, como todos los días (¡Aunque truene, llueva o relampaguee) aquí me tienen, ¡como un clavel!, para batirles los más recientes chismes, rollos, brollos, bretes, tramoyas, y tretas de la movida farandulera de aquí, de allá y un poco más allaíta…Yyy entrando en materia paso a batirles que así como el Miss Mundo le puso fecha y lugar a su “templete” (Se realizará en Vietnam el sábado 5 de septiembre) la organización Miss Universo también acabó con el misterio…y, tal como fue reseñado en todos los medios y portales faranduleros de todo el globo terráqueo, montará el suyo, ¡por tercera vez! en los predios de Puerto Rico, específicamente en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, donde, finalmente, se realizará la edición número 75 y así se le fue confirmado a todos los países participantes, para que vayan “poniéndose las pilas” con sus candidatas y no dejen las cosas para última hora como ha sucedido con algunos países… Igual que se exigió que el empresario mexicano Raúl Rocha (Dueño del certamen, que está envuelto en problemas con la justicia de su país) no asomará sus narizotas por los lares borinqueños, ni participe en ninguna de las actividades previas y posteriores al evento…¡Síii, señores!...Quienes están a cargo de montar el Miss Universo 2026 en “La isla del Encanto”, pusieron en mesa sus exigencias para que la elección sea lo más transparente posible, y evitar que haya algún escándalo, como el que el año pasado revenó con FATIMA BOSH, cuyo triunfo no se lo creyó ni ella misma, ya que el empresario mexicano “metió” la pala para favorecer a su paisana…¿O sea que este año, evitarán que el fantasma de la tramoya aparezca la noche final?...eso es lo que pretenden los puertorriqueños…Basta ver si la cosa resulta siendo “verdura como la yuca y la batata…¡Amanecerá y veremos!....

CLARA VEGAS

Por cierto, que Nina Sicilia y su combo recibió la orden de que se dedicará a tiempo completo a la preparación integral de CLARA VEGAS, quien ya tiene una ganada, pues domina el inglés a la perfección y le sobra carisma lo cual indudablemente favorecerá su participación en el concurso donde tendrá que fajarse duro con las más de 90 muchachas de igual número de países, que están inscritas…De manera que la Nina ya tiene la orden de que no se ocupe de otra cosa, que no sea todo lo que tenga que ver con la actual Miss Venezuela, quien amenaza con traerse la octava corona al país…y no hay ninguna duda de que pueda hacerlo…porque condiciones, ganas y voluntad le sobran…

JOSÉ ANDRÉS PADRÓN

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que Nieves Soteldo y JOSE ANDRÉS PADRÓN, que retornó repotenciado, después de haber tenido algunos quebrantos de salud, grabaron el piloto de un programa de concursos que será evaluado por los “tigres mayores” para ver si pasa el filtro y sale al aire lo más pronto posible…y según me contaron mis fuentes de la Colina ,la idea es revivir las grandes producciones al estilo del Mega Macht y La Guerra de los Sexos…aunque también me enteré que la primera muestra no contó con el visto bueno de unos de los jefes, quien ordenó que volvieran a grabar algunos fragmentos…porque lo que vio, ique, no tenía ni pies, ni cabeza, aunque le gustó la idea total, que, de ser aprobada en comité de producción, tendrá su lugar asegurado en la parrilla de Venevisión…Y como “hasta aquí me trajo el río”, bajo la “Santamarías” y les digo: ¡¡Chaitooo, pues!!...

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