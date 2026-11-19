¡¡Feeeliiizzz jueves for every body, queridas, queridos y querides!!!... Una vez más les digo: ¡”Aquí estoy si no me han visto””!… En esta, la columna más buscada, leída, temida y cotizada del mundillo farandulero de este país y zonas aledañas, donde todo lo que le ponga sazón al cotilleo (entiéndase: rollos, bretes, dimes y diretes) se bate ¡sabroso!…

Miss Venezuela 2026,

Yyy entrando de lleno en materia, paso a batirles que, tal como está programado, este jueves, en horas de la noche, para este jueves, en horas de la noche, está prevista la previa más importante dentro de la agenda del Miss Venezuela 2026, como lo es la elección de las primeras soberanas nacionales, pues serán escogidas las candidatas que se “batirán un champú” en los respectivos “templetes” del exterior del año próximo, como lo son el Miss Mundo, Miss International y el Miss Supranational, ya que la candidata que portará la banda tricolor en el Miss Universo 2027 será electa el 3 de diciembre en los espacios del Centro Líder, como bien se sabe… ¡Sííí, señores!... La nueva edición del “templete” de belleza más importante de este país, realizará una de sus actividades más importantes, que reducirá el número de candidatas para la noche final y de 25 quedará la competencia en 22 aspirantes que se pelearán la corona que ostenta Clara Vegas…

De manera que hoy se echan en mesa las tres cartas ganadoras… y según los pronósticos y el favoritismo que han despertado durante la temporada de la belleza, estas son las tres candidatas que más chance tienen para esta noche… Anótenlo: MISS ARAGUA (VALENTINA MORALES), para el Miss Mundo; MISS MÉRIDA (LESLY VERGEL), para el Miss International; y MISS TÁCHIRA (DELIA SANTANDER), para el Miss Supranational… En la cola están MISS CARABOBO (EMILIA CARVALHO), MISS MIRANDA (MARÍA ISABEL BARRIOS) y MISS DISTRITO CAPITAL (DANIELA SOTILLO)… Con respecto a la gran favorita, como es MISS LA GUAIRA (SOFÍA FERNÁNDEZ), les cuento que, a pesar de ser la más fuerte para enviarla al Miss Universo, no extrañaría que a última hora decidan coronarla como Miss Venezuela Mundo porque su historia, con tintes trágicos, se adapta a mucho de lo que exige el certamen internacional que comanda la señora Julia Morley, además de que la ayuda su tipología física… Sin embargo, opino que es la candidata ideal para ser coronada la noche final del Miss Venezuela… Habrá que esperar hasta esta noche, cuando el jurado dé su última palabra…

Miss Universo 2026

Yyy siguiendo en la onda missérica, les bato que la agenda de Miss Universo 2026 también marcha sobre ruedas y este jueves, desde primeras horas de la tarde, las 116 aspirantes tendrán la temida entrevista con el jurado que se realizará, a puertas cerradas, en la suite presidencial de un hotel de San Juan y es, como bien se sabe, la previa más importante del certamen, pues las personas encargadas de elegir a la ganadora el martes 24 de noviembre ya tendrán un panorama más claro sobre quién podría alzarse con la corona y las que integrarán el cuadro de honor… ¡Tal cual! Las aspirantes al máximo título de la belleza del globo terráqueo están listas para demostrarle al jurado lo que realmente tienen en la materia gris, pues este “careo” es el mejor termómetro para medir la capacidad intelectual de cada una… aunque el fuerte olor a tramoya sigue contaminando el ambiente… y el runrún de que la MISS PUERTO RICO, JENNIFER BARRETO, ya tiene la corona puesta, crece como la espuma… y capaz que se repita la trampa que hicieron con la mexicana Fátima Bosh el año pasado… aunque hay que reconocer que la boricua, es una buena candidata… y la organización Miss Universo, si pretende limpiar la sucia imagen que tienen, debería dejar que la competencia sea transparente… No sé, no sé, a mí me late que el corrupto de Raúl Rocha (“El chivo que más me…” en dicho templete) volverá a meter su asquerosa y peluda mano… ¡Amanecerá y veremos!...

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