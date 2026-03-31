Chepa Candela: La Sabrina Deraneck dejó en la calle al George Wittels…

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¡¡¡Feliz martes, queridas y queridos!!!... Una vez más les digo: ¡¡¡Presente!!! Desde esta, la columna más buscada, leída, temida y cotizada del mundillo farandulero de este país y zonas aledañas, donde todo lo que alimente al cotilleo (entiéndase: rollos, bretes, dimes y diretes) se bate ¡sabroso, rico y delicioso!…

Sabrina Deraneck

Yyy a la voz de “¡¡¡púyalo que va en bajada!!!”, piso la chola y arranco el “parling” contándoles que la SABRINA DERANECK es el “pan de piquito” de las últimas horas (para chismosos y redes sociales) y todo porque soltó la cruz que tenía a cuestas desde hace una pila de meses, y cantó más que un gallo en “El Podcast de Rocío”. La ex reina de belleza aprovechó la invitación que le extendió la periodista y animadora Rocio Higuera, para contar todo y más de “tuttas” las coronas de espinas que ha tenido que soportar a lo largo y ancho de su carrera profesional como Miss, y en dicho cotilleo, soltó el yoyo y dejó a más de un director de concursos locales en la calle; comenzando por la Nina Sicilia, a quien señaló de doble cara y motolita, y finalizando por el George Wittels, a quien calificó de chulo y tramoyero… Con esta entrevista, Sabrina demostró que ya no está en edad de guardarle pleitesías a nadie; y remarcó que si antes cerró el pico por inexperta, dice que ahora tiene la energía y la experiencia suficiente para cantarle sus verdades en la cara a “Vicente, y a toda su gente”, dejando muy en claro que ella no es escaparate de nadie, y si tiene que sacarle los trapitos al sol a más de un ser vivo, lo hará sin que le tiemble el pulso, así que ¡cuidado!, que la mujer está como aquella canción de Thalía: ¡Arrasando!

MARKO

Yyy hablando de otra cosa, mariposa, les cuento que el MARKO está sudando la gota gorda porque cerró el mes de marzo en números rojos, y es que su reality show, según expertos y críticos en la materia, es un total y rotundo F-R-A-C-A-S-O… Al parecer, el generador de contenidos está tan pero “taaaaan” desesperado que aprovechará esta Semana Mayor para bendecir sus palmas, visitar los siete templos, hacer ayuno, vigilia pascual y un centenar de rituales más, para ver si así logra espantar la pava que acumuló desde el día del estreno de esa “falsa realidad” y ganarse al menos las bendiciones de sus seguidores, los cuales al parecer le han dado la espalda con este proyecto titulado: “El Desastre de Marko” (¡diiigooo!) “El Desorden de Marko”… Cuentan las malas lenguas (yyy ¡trúa! ¡trúa! cual cotorra repite la mía) ique el problema de todo este “merequetengue” radica en la baja calidad de la producción, el lenguaje soez utilizado, la falta de contenido interesante por parte de los participantes y una dinámica aburrida que carece de competencia real, es decir: ¡NO LA DA!... ¡Ojalá! que las oraciones del “Markito” no sean en vano, porque para ser “verdura el apio”, ese “Reality Foh” va de mal a peor… ¡Uy, no!... ¡Qué cosa pa´mala!...

Jordan Mendoza

Yyy antes de marcar la milla por el día de hoy, les bato que la legión de seguidores que le espían la pista (“tuttos” los días) al animador venezolano, JORDAN MENDOZA, tiraron cohetes de la alegría una vez que el susodicho anunció a través de las redes sociales que su esposa está en la dulce espera de su segunda cría… El animador de marras resumió el día de ayer (lunes 30) a través de un audiovisual cómo fue todo el proceso de la develación; yyy es que su pareja (Sol Núñez) lo citó bajo engaños a una situación y ¡zaaaaz! le lanzó el notición de ¡golpe, porrazo, y sin anestesia!, escenario que puso al susodicho con el pulso acelerado y una sonrisa de oreja a oreja… ¡Menos mal… porque si su reacción hubiese sido contraria, otro gallo cantaría!… ¡En fin! Desde este colorido y muy comentado rincón le deseo a la dichosa pareja (en especial a mi amor platónico, Jordán) muchas bendiciones, que sean felices y coman muchas perdices… ¡Chau! ¡Chau!...

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