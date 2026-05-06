Chepa Candela: Mística Núñez podría adelantar su viaje a Tailandia

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¡¡Good morning to everybody!! (o lo que es lo mismo, ¡Buuuenoosss días para todos, todas y todes!)... y nuevamente ¡heme aquí!, donde en este raudo tecleo que deja mis uñitas todas escarapeladas y echando más humo que una chimenea, aunque “sarna con gusto no pica”… Así que, una vez más, ¡bienvenidos a este sabroso y entretenido cotilleo!, el cual arranco batiéndoles que ante la renuncia irrevocable de Stefany Gutiérrez a la representación de Venezuela para el Miss Grand All Star 2026, ya empezaron a sonar algunos nombres de probables sustitutas… y uno que está agarrando fuerza y además cuenta con el visto bueno de la misma Jacqueline Aguilera es el de GABRIELA DE LA CRUZ (¿Se acuerdan de ese cuerpo?) que, de confirmarse la cosa, sería finalmente quien defienda la banda criolla en el “templete” internacional que se llevará a cabo en Tailandia en fecha aún no definida… ¡Así como lo están leyendo!... Según la onda captada por mis camataguas, la susodicha que ocupó el tercer lugar del Miss Venezuela 2025 y concursó en el Miss Supranational 2019, donde fue cuarta finalista, habría sido conectada por la gente encargada de enviar a la candidata criolla al MGAS… y de acuerdo con los fuertes runrunes, que desde ayer circulan por los corrillos misséricos, es un hecho que sea Gabriela de La Cruz quien porte la banda venezolana en Tailandia, donde segurito que quedará bien parada, pues tiene cancha y concha, posee experiencia como miss y domina muy bien la cámara, debido a su paso por Globovisión, donde fungió de presentadora…

Mística Núñez

Yyy siguiendo en la onda missérica, les bato que la organización Miss Mundo informó que la agenda correspondiente a la 73.ª edición arrancará en julio con una serie de actividades que incluirá, como es lógico, a todas las candidatas (más de 100), quienes son el centro focal de la competencia, cuya noche final se llevará a cabo en los predios de Vietnam el próximo 5 de septiembre… ¡Síii, señores!... Los países franquiciantes ya habrían sido puestos al tanto de que deberán estar atentos para el llamado que harán a fin de que sus respetivas representantes asistan a la programación que ya está pautada para darle “play” a todo lo que tenga que ver con la elección de la Miss Mundo 2026, quien recibirá la corona de manos de la tailandesa Suchata Chuangsri,… ¿Ira a parar a la cabezota de MISTICA NÚÑEZ?... ¡Ay, no sé, no sé!… En pasadas columnas les dije que no la veo… ¡y lo sigo sosteniendo! … De todas maneras, faltan cuatro meses para la elección, donde cualquier cosa podría pasar, porque el Miss Mundo se maneja muy diferente al Miss Universo, donde ahora impera la tramoya… y si lo dudan, pues vean el ejemplo de la mexicana Fátima Bosch…

Viviana Gibelli

Y pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que VIVIANA GIBELLI, ique, rechazó de tajo la posibilidad de animar el Miss Venezuela 206, y no tanto por el factor “biuyuyo”, sino porque sus compromisos con la “catajarra” de patrocinantes, de los cuales ha sobrevivido desde que está fuera de la “pícola pantalla”, le impiden aceptar otros compromisos, ya que, de paso, tiene exclusividad con algunos de ellos… ¡y los contratos se respetan!... Según me enteré (¡Y trúuuaaa, trúuuaaa!, cual cotorra me limito a repetir), la susodicha prefiere tener su pájaro en mano… y aunque en Venevisión sí estarían interesados en que anime la elección de la sucesora de Clara Vega, es Viviana Gibelli la que da la última palabra… y al parecer ya la dio… O sea, la respuesta, ique, fue un nooo rotundo y contundente.

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