Chepa Candela: Nacho Vidal llega a revelar los secretos del “Chaca-chaca”

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¡¡¡Feeeliiizzz semana, mi gente bella!!!... Y una vez más les digo: ¡¡¡preeeseenteee!!! Desde esta, la columna “number one” del periodismo farandulero de este país y zonas circunvecinas, duélale a quien le duela (¡sóbate, que eso se hincha!) donde los chismes, rollos, brollos, tramoyas, tretas y bretes se baten mejor que en ninguna otra parte…

NACHO VIDAL

Yyy, ¿cómo para contárselos? Para eso me tienen aquí. Sin más preámbulos, paso a contarles que la Yei Love está preparando una conferencia para hablar de sexualidad, tema que ella domina como nadie, y traerá a Venezuela por primera vez, nada menos ¡y nada piú! que… “¡Pelen esa pepa de ojos!”… que a NACHO VIDAL (¿Les suena ese nombrecito?), el famosísimo actor porno español, quien se retiró a los 50 años, después de que le diagnosticaron el síndrome de Reiter (también conocido como artritis reactiva)… y además tuvo graves problemas con la justicia de su país y ahora se dedica a dar charlas sobre sexo y yerbas parecidas… Bueno, ese mismo personaje es el que trae a Caracas la polémica “influencer” para hablar de todo lo que se debe hacer, y lo que no, en la cama… y nadie mejor que el susodicho para tocar el delicado tema, pues su fama se debe a los numerosos escándalos sexuales (sin contar los legales) en los que ha estado involucrado… Les recuerdo que el Nacho Vidal, que dicen que le tira palos a todo mogote, fue sentenciado a 3 años de cárcel en febrero del 2025, condena que le fue suspendida por haberse sometido a un programa oficial de desintoxicación… Esa “joyita” es la que tendremos en estos lares… La pregunta es: ¿Cuánto estará cobrando solo por contar todo lo que tenga que ver con el “chaca-chaca”?

SÁBADO SENSACIONAL

Yyy “avanti” con el cotilleo, les cuento que en Venevisión tomaron la decisión “resucitar” a SÁBADO SENSACIONAL para no “volarlo” de la pantalla definitivamente, tal como rueda desde que el maratónico de Venevisión cayó en “estado catatónico” y perdió todo interés entre los televidentes… Bueno… en la última reunión “entre tigres” se determinó que el longevo espacio (¡El más viejo de la televisión latinoamericana… aunque usted no lo crea!) no será eliminado de la parrilla de programación… pero eso, seguirá con su mismo formato, no le inyectará más presupuesto del que tiene, porque los reales que tiene en reserva serán destinados a la producción de “La casa de la fortuna”, el nuevo espacio del canal, que será conducido por Nieves Soteldo y José Andrés Padrón… O sea, que le aplicarán el “Esto es lo que hay”… ¡Y va que chuta!… El caso es que en Venevisión le tiraron el salvavidas a Sábado Sensacional… porque todo parecía indicar que su muerte era inminente… aunque sigue dando “patadas de ahogado”…

HENRYS SILVA

Por cierto que el silencio sepulcral que guarda HENRYS SILVA, quien no ha abierto su hocico para afirmar -o negar- que se va de Venevisión, solo ha reforzado los “runrunes” de que cambiará de canal… y muchos dan por hecho que bajará la Colina para instalarse en los lares de Los Ruices, donde tiene una propuesta de Venezolana de TV, con cuya directiva se reunió días atrás y en la que le ofrecieron un programa de variedades con frecuencia semanal… Hasta ahora, el susodicho no ha dicho “esta boca es mía”… y las veces que lo han abordado al respecto, queda “seco”, sin articular palabra alguna… ¿Será que Henry Silva ignora que “el que calla otorga”?… Y de ser “verdura” el apio… ¿Qué de malo tiene que se mude de televisora?... Este es un mercado de oferta y demanda y el Henry Silva no escapa de la regla…

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