Este sábado 28 de noviembre, la Miss Venezuela Clara Vegas Goetz, reveló cuál será su primera parada al regresar a Venezuela.

A través de su cuenta en la plataforma Instagram, la venezolana difundió un video en el que comparte los detalles de cómo es una arepa a su estilo, incluso la llamó 'Claramente'.

Arepa al estilo de Clara Vegas

De acuerdo con el video, Claramente es una arepa reina pepiada, con doble tocineta crispy y queso amarillo.

Asimismo, Vegas Goetz aseguró que su "primera parada al llegar a Caracas va a ser a Los Pilones del Este", para comerse "una arepa 'Reina Pepiada' a mi estilo, la Claramente".

Clara Vegas Goetz regresará a Venezuela

De acuerdo con sus declaraciones en el vídeo, Clara regresará al país el próximo lunes 30 de noviembre para la entrega de la corona a la nueva Miss Venezuela 2026.

Cabe destacar, que por ahora sigue en Puerto Rico, junto a sus familiares y allegados tras participar y obtener el puesto de segunda finalista en el Miss Universo 2026.

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