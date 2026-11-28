La música será una de las grandes protagonistas de la temporada decembrina en Venezuela. Durante diciembre de 2026, diferentes escenarios del país abrirán sus puertas para recibir a artistas que han conquistado al público dentro y fuera de nuestras fronteras.

La cartelera incluye nombres de talla internacional como Diplo, Sebastián Yatra, Lasso, Camila, Morat y Wilfrido Vargas, además de reconocidos exponentes venezolanos como Porfi Baloa, Jorge Luis Chacín, Nelson Arrieta y Guaco.

A través de festivales, giras y encuentros musicales, los organizadores preparan una programación para diferentes generaciones y preferencias. Si todavía no tienes planes para cerrar el año, estos son algunos de los conciertos que debes tener en el radar.

Porfi Baloa y sus Adolescentes abrirán diciembre con salsa

El viernes 4 de diciembre, la salsa tendrá un lugar especial en la agenda caraqueña con la presentación de Porfi Baloa y sus Adolescentes, quienes llegarán a la Terraza del Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT) con su espectáculo El sonido original.

La velada contará con artistas invitados y promete reunir a los seguidores de una agrupación que ha dejado una importante huella en la música tropical. Su repertorio estará marcado por esos temas que siguen sonando en fiestas y encuentros salseros.

Las entradas se pueden adquirir a través de SoloTickets, con la posibilidad de utilizar Cashea para facilitar el pago.

Cúsica Fest reunirá a Diplo, Sebastián Yatra, Lasso y Los Amigos Invisibles

El 4 y 5 de diciembre también se celebrará uno de los encuentros musicales más esperados del calendario venezolano: el Cúsica Fest, que tendrá como sede la Universidad Simón Bolívar, en Caracas.

La propuesta destaca por reunir en un mismo espacio a figuras internacionales y representantes de distintas corrientes de la música alternativa y urbana. Entre los nombres más llamativos aparecen Diplo, Sebastián Yatra, Lasso, Cultura Profética, Lagos, Yami Safdie y Los Amigos Invisibles.

El cartel también incorpora a Arawato, Proyecto Uno, Akapellah, Jerry Di, 3AM, Irepelusa, Maye, Duplat, Solamentedan, Laureano Sánchez, Kechu, Cami Da Baby, Just Jorge Rivas, Angel Bernal, Valentina Dimas, MKZ, Blesskod, Chrish, La Cueva Soundsystem, Andy Daze Broz, Capitán Mostacho, Gran Celaje, Augusta, AngelAAA, Haddes, Dave Ruthwell, Michael Lebeats, Valeriano y De La Trinidad, entre otros.

Con esta diversidad de propuestas, el festival busca conectar a públicos de diferentes edades y gustos musicales durante dos jornadas consecutivas.

Camila llegará a Caracas con su Adiós World Tour

Los seguidores del pop romántico tendrán una cita el sábado 5 de diciembre con Camila, agrupación mexicana que se presentará en la Terraza del CCCT como parte de su Adiós World Tour.

La banda, conocida por canciones que se convirtieron en referentes del género, prepara un encuentro especial con sus fanáticos venezolanos. Temas como 'Todo cambió', 'Mientes' y 'Aléjate de mí' forman parte de ese repertorio que ha acompañado historias de amor y desamor durante años.

El concierto representa una oportunidad para reencontrarse con la música de una agrupación que ha conseguido mantenerse vigente entre los seguidores del pop latino

Partaï celebrará 14 años con una gran fiesta)

El viernes 11 de diciembre, la música electrónica y la vida nocturna tendrán su espacio con Partaï: 14 Anniversary Long Life.

La celebración conmemorará los 14 años de trayectoria de este proyecto, que prepara una experiencia especial para su público en Caracas. La convocatoria busca reunir a quienes han acompañado su evolución dentro de la escena de entretenimiento nocturno.

Las entradas están disponibles mediante MakeTicket.

God Save The Queen rendirá homenaje a una leyenda del rock

Los admiradores de Queen también tendrán una cita imperdible. La agrupación argentina God Save The Queen llegará a Venezuela con un espectáculo dedicado a recrear la música y la esencia de una de las bandas más influyentes de la historia del rock.

Caracas recibirá la presentación el viernes 11 de diciembre, a las 9:00 p. m., en la Terraza del CCCT.

Al día siguiente, el sábado 12, el espectáculo se trasladará al Hotel Hesperia Valencia, donde el público podrá disfrutar de una nueva oportunidad para escuchar en directo canciones como «Bohemian Rhapsody», «We Are The Champions» y «Don't Stop Me Now».

Bahiano llevará su música a la Concha Acústica

El sábado 12 de diciembre será el turno de Bahiano, quien se presentará en la Concha Acústica del Parque Simón Bolívar, en Caracas, como parte de su Tour 2026.

El cantante argentino, recordado por su paso como vocalista de Los Pericos, mantiene una conexión especial con el público latinoamericano gracias a su trayectoria dentro del reggae y la música alternativa.

Su presentación permitirá recorrer distintas etapas de su carrera, con canciones que forman parte de la memoria musical de varias generaciones.

Los boletos están disponibles a través de MakeTicket.

Morat regresará a Venezuela con su Ya Es Mañana World Tour

Otro de los grandes atractivos de diciembre será el regreso de Morat, agrupación colombiana que llegará con su gira Ya Es Mañana World Tour.

La banda tiene previstas presentaciones en la Universidad Simón Bolívar, en Caracas, los días 12 y 13 de diciembre. Su regreso genera expectativas entre sus seguidores, especialmente por la oportunidad de escuchar en vivo tanto sus nuevas canciones como los éxitos que impulsaron su popularidad internacional.

La agrupación ha construido una sólida comunidad de fanáticos gracias a su combinación de pop y sonidos acústicos, además de letras que conectan con las experiencias sentimentales de su audiencia.

Yorghaki tendrá encuentros con sus seguidores en Valencia y Caracas

La primera será el 15 de diciembre en Valencia, mientras que el 17 llegará a Caracas. El proyecto The Gente promete acercar al artista a sus seguidores mediante una propuesta escénica que apuesta por una experiencia musical diferente.

Sus presentaciones forman parte de una etapa importante para el cantante y productor, que continúa ampliando su presencia dentro de la escena musical.Jorge Luis Chacín suma una nueva fecha tras agotar localidades

La agenda también tendrá un espacio para la música romántica y las composiciones de Jorge Luis Chacín.

El cantautor venezolano presentará su espectáculo De amor, sueños y cantares en el Hotel Eurobuilding de Caracas. La expectativa generada por sus funciones anteriores llevó a incorporar una nueva presentación para el 20 de diciembre.

Las fechas del 10 y 17 de diciembre también forman parte de su programación, mientras que las funciones anunciadas para el 10 y 17 ya registran localidades agotadas, de acuerdo con la información suministrada.

Quienes deseen asistir a la nueva presentación podrán consultar la disponibilidad de entradas en Ticketplate.

Salsa en la Terraza reunirá a grandes exponentes del género

El viernes 18 de diciembre, Caracas tendrá una noche dedicada a los amantes de la música tropical con la sexta edición de Salsa en la Terraza.

El espectáculo reunirá a Charlie Aponte, Rey Ruiz, Ronald Borjas, Domingo Quiñones, Papo Sánchez y Yairo Torres, quienes compartirán escenario en una celebración que promete poner a bailar a los asistentes.

La convocatoria apuesta por reunir distintas voces y estilos de la salsa en un mismo espectáculo, convirtiéndose en una de las propuestas más atractivas para quienes disfrutan de este género.

El Gaitazo en la Concha celebrará las tradiciones venezolanas

Las tradiciones navideñas también tendrán un lugar importante en la programación. El sábado 19 de diciembre, la Concha Acústica de Bello Monte recibirá El Gaitazo en la Concha, un encuentro dedicado a los sonidos característicos de la temporada.

La jornada comenzará a las 3:00 p. m. y contará con la participación de Maracaibo 15, Gaiteros de Pillopo, D' Total Zulianidad, Rincón Morales, Tatuaje Zuliano, Francisco Pacheco, Criollo House y El Expreso.

Será una oportunidad para disfrutar de agrupaciones que mantienen viva la identidad musical zuliana y que cada diciembre forman parte de las celebraciones venezolanas.

Los boletos estarán disponibles mediante TicketGo.

Nelson Arrieta y Wilfrido Vargas encabezarán una gran celebración musical

Ese mismo sábado 19 de diciembre, la Terraza del CCCT recibirá una celebración especial por los 50 años del recinto comercial.

El espectáculo tendrá como protagonistas a Nelson Arrieta, Moncho, Los Gaiteros del Abusadorcito y el reconocido merenguero dominicano Wilfrido Vargas.

La programación también incluirá un viaje musical hacia la época dorada de las minitecas, con la participación de ZC y Ambitus, dos propuestas vinculadas con la historia de las fiestas y la cultura nocturna venezolana.

La combinación de merengue, gaita y música bailable promete una noche para recordar.

Guaco y Billo's Caracas Boys pondrán el broche de oro a diciembre

Para cerrar el calendario, la música venezolana tendrá un encuentro especial con Guaco y Billo's Caracas Boys, dos agrupaciones fundamentales dentro de la historia musical del país.

La celebración está programada para el 28 de diciembre y también contará con la participación de Cheo Pardo y DJ Gwiro, quienes aportarán una propuesta musical diferente a la jornada.

El encuentro forma parte de La Clave, una experiencia de fin de año que contempla dos celebraciones, los días 28 y 29 de diciembre. Uno de sus elementos particulares es que la ubicación se comunica a los asistentes con anticipación, como parte de la dinámica del evento.

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