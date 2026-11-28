El espectáculo musical El Junte del Año llevará a Guaco, Magic Juan y Ryan Cox por cuatro plazas de Venezuela durante la temporada navideña y de inicio de año, con una agenda confirmada entre el 23 de diciembre de 2026 y el 3 de enero de 2027.

La producción apuesta por un cartel variado que abre con la propuesta rockera de Ryan Cox, sigue con los temas de merengue urbano que popularizó Magic Juan —como El Tiburón, Pásame la Botella y Meneando la Pera— y cierra con el repertorio bailable y tropical de la agrupación venezolana Guaco, según refiere una NDP.

Ruta de presentaciones en el país

El calendario oficial establece cuatro paradas en distintas zonas del territorio nacional para el cierre de 2026 y el arranque de 2027.

El primer concierto se celebrará el martes 23 de diciembre en el Club Ítalo de Barquisimeto, estado Lara, y cuatro días después, el sábado 27 de diciembre, la producción llegará al Club Sirio de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui.

La tercera función está pautada para el martes 30 de diciembre en los espacios del Hotel Hesperia de Valencia, estado Carabobo, mientras que el cierre tendrá lugar el sábado 3 de enero de 2027 en Downtown, en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta.

Etapa de preventa y canales de compra

La organización informó que la segunda fase de preventa con precios promocionales se mantendrá activa hasta el próximo miércoles 2 de diciembre de 2026.

Los interesados pueden gestionar sus localidades mediante el sitio web www.maketicket.online, plataforma habilitada también para compras financiadas con la aplicación Cashea.

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