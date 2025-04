Clovis Nienow regresa a La Casa de los Famosos y se encuentra con viejos amores y recuerdos

Suscríbete a nuestros canales

Clovis Nienow, conductor y actor mexicano, regresó este miércoles a La Casa de los Famosos All-Stars, dejando en claro que, aunque ha pasado un año desde su última visita, la conexión con el programa y sus participantes sigue intacta según lo reseña People en Español.

Durante varias horas, el mexicano convivió con los concursantes actuales del reality show de Telemundo, recordando los momentos en la casa.

“Un año después volví a pisar esta casa, un lugar donde fui muy feliz. A lo largo de este año muchas cosas han cambiado en mi vida, pero lo que sigue intacto es el cariño que ustedes me dan a diario. Estoy muy agradecido con la vida”, compartió Clovis a través de su Instagram, agradecido por el apoyo constante de los seguidores y su experiencia en el show.

Pero el regreso de Clovis no solo fue una oportunidad para saludar a los concursantes, también lo fue para revivir viejos momentos y encuentros. Entre los más esperados estuvo su reencuentro con Manelyk González, quien, al igual que él, fue parte del reality Resistiré de MTV Latinoamérica en 2019, un programa que marcó el inicio de una breve, pero comentada historia de amor entre ellos.

En una conversación ligera, Manelyk recordó su relación con Clovis: “O sea sí y no. Sí hubo, pero no, te voy a decir por qué no... lo que pasa es que como estábamos en un reality de resistencia, estábamos asquerosos, o sea, era como…”, reveló entre risas, mostrando que, aunque hubo atracción, las circunstancias del programa hicieron que la relación no prosperara.

Por su parte, Clovis no escatimó en halagos hacia la personalidad de Manelyk, destacando lo que más le atrajo de ella fue su carácter aunque l considera muy linda físicamente enfatizó en fue por su actitud que se interesó y recordó que en una oportunidad le dijo, en buen sentido: "Me gusta que seas así perra" .

Pero la química no fue mutua, al parecer a Manelyk no le gustó de todo su personalidad quien en aquel momento había dicho: “Yo no puedo estar con alguien que no tiene personalidad, que es gris... Necesito un hombre de verdad, no un adorno, porque para bonita, la bonita soy yo”, expresó en su momento, dejando claro que no veía en Clovis el tipo de pareja que buscaba.

