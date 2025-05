Hijos de Shakira debutan como artistas en la gala Let It Beat: estrenarán video musical este domingo

Los hijos de Shakira, Milan y Sasha, sorprendieron al mundo con su debut musical en solitario durante la gala oficial de la fundación Let It Beat, celebrada el 8 de mayo en Miami.

La artista colombiana hizo una pausa en su gira mundial para acompañar a sus hijos en este evento, donde los pequeños demostraron su talento como cantantes, músicos y bailarines, recibiendo ovaciones del público y generando una ola de reacciones en redes sociales.

Según información publicada en el portal web de Infobae, Milan y Sasha participaron en la interpretación de la canción “The One” y formaron parte del videoclip oficial presentado en la gala, en el marco del programa Next Generation of Artist, que impulsa a jóvenes talentos de entre 10 y 20 años.

La actuación de los hijos de Shakira fue el momento más emotivo de la noche, destacando no solo por su habilidad artística sino por el apoyo incondicional de su madre, quien se mostró visiblemente emocionada y orgullosa durante toda la presentación.

La gala de la fundación Let It Beat, respaldada por Sony Music Latin y producida por Guillermo Vadalá, tuvo como objetivo promover la música como herramienta de transformación social.

El álbum debut del proyecto, “All For You”, incluye 12 temas en inglés y ha superado las 160 mil reproducciones en su primera semana.

Sasha, de 10 años, interpreta la canción “The One”, mientras que Milan, de 12, brilla en la batería y también participa como vocalista en el tema “It's All For You”, junto a otros jóvenes artistas.

La emoción de Shakira fue evidente tanto en el evento como en sus redes sociales, donde compartió su orgullo por el logro de sus hijos:

"Muy feliz de compartirles el proyecto musical de Milan y Sasha. 'The One' Sasha cantando y Milan en la batería, y 'It's All For You' Milan cantando junto con otros jóvenes talentos", escribió la cantante en Instagram.