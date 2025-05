Gabriel Coronel revela su verdad sobre la fama tras “Somos tú y yo”: “Me sentí más solo que nunca”

Suscríbete a nuestros canales

Gabriel Coronel, uno de los rostros más recordados de la serie juvenil Somos tú y yo, quién interpretaba el papel de un hago, habló sobre una de las etapas más intensas y contradictorias de su vida, refiriéndose al ascenso a la fama y el precio emocional que pagó por ella.

Si bien su papel no fue muy participativo, fue suficiente para darse a conocer y demostrar que tenía mucho más para dar.

En un entrevista con Viviana Gibelli, el actor reconoció que, aunque el proyecto fue su plataforma al éxito, también lo llevó a enfrentar una dura batalla interna.

“Somos tú y yo fue para mí no solamente la puerta y la ventana al mundo, sino que internamente nos llevó a entender que el éxito nace de un esfuerzo”, dijo, pero enfatizó en que en el momento de mayor reconocimiento, cuando parecía tenerlo todo, vivía un profundo vacío. “Cuando estuve en mi mayor punto de fama, rodeado de más gente, fue donde me sentí más solo. Ningún ser humano, y lo tengo claro, está listo ni preparado para saber afrontar la fama. Yo me sentí muy solo”.

Esa experiencia emocional lo llevó a tomar la decisión de alejarse dmdel mundo artístico. “Estaba viviendo los estragos de la fama y así decidí retirarme. Yo eso no me lo perdono”, confesó. Para muchos, su silencio fue interpretado como una caída profesional. “La gente pensó que yo me estaba apagando y, en realidad, estaba encendiendo”, agregó, dejando claro que necesitaba reencontrarse consigo mismo.

Ahora, analiza su vida desde un punto de vista más Maduro y reflexiona sobre la responsabilidad que implica ser una figura pública. “Todo lo que yo he ganado en mi vida y toda esa fama también tiene una responsabilidad social”, expresó e indicó que su prioridad era buscar una esposa para formar un hogar y una familia “Yo estaba buscando a la madre de mis hijos. Yo no busco ser el papá de la niña”, dejando claro que su sueño era procrear y no ser padrastro.

