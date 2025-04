Alejandro Chabán revela el secreto detrás de su primer millón de dólares

Suscríbete a nuestros canales

Alejandro Chabán no solo es una cara conocida de la televisión, también es el cerebro detrás de un negocio que ha cambiado su vida y la de miles. Con su empresa Yes You Can, ha levantado una fortuna que hoy le permite vivir tranquilo, pero, según él, eso no es lo más importante.

“No fue casualidad”, dice tajante cuando habla de su primer millón de dólares. Y es que el camino hacia el éxito no fue precisamente un paseo. “Pasé por muchas dudas, momentos duros económicamente, pero sobre todo, mucha disciplina”, confesó el también coach motivacional.

Durante una sincera charla con Michelle Galván en el pódcast Dosis, Chabán compartió lo que él considera la fórmula para alcanzar el éxito financiero y se refirió a descubrir el "yo interior".

“Primero tienes que entender cuál es el problema que tú sabes resolver”, aseguró. “Puede ser vendiendo, comunicando, inspirando… Tú sabes cuál es esa espinita que llevas desde niño. Cuando miras adentro, descubres tu mayor tesoro”.

En su caso, el tesoro fue una historia de superación personal. “Yo bajé 150 libras. Yo sé cómo hacerlo. Y supe que podía ayudar a otros a lograrlo también”, recordó con emoción según reseña People en Español.

Hoy, ese conocimiento se ha convertido en un emporio con impacto global. Y aunque su cuenta bancaria refleja muchos ceros, Chabán insiste en que el verdadero éxito y lo que más le importa es transformar vidas.

Su historia, más que una fórmula financiera, es una invitación a conocerse, reinventarse y atreverse a emprender desde el corazón.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube