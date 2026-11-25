La noche del domingo 22 de noviembre, la soberana desfiló con seguridad y presencia en las rondas de traje típico, traje de baño y gala, destacando por su porte y confianza en el escenario. Su desempeño, que incluyó un grito de "¡Venezuela!" y una actuación que la posicionó como una de las mejores en traje de baño, solo superada por la representante de Puerto Rico, ha sido ampliamente comentado en redes sociales.

Disciplina y madurez: la preparación de una reina

Para llegar a este momento, Vegas ha atravesado una intensa preparación. La candidata incorporó rutinas intensivas de gimnasio y modificó su alimentación, un proceso que la llevó a bajar entre siete y ocho kilos y que ella misma definió como una etapa de empoderamiento. Además, ha combinado su disciplina física con una sólida formación en artes dramáticas, clases de pasarela y oratoria, con el objetivo de mostrarse segura y auténtica durante las entrevistas y presentaciones.

¿Dónde y a qué hora ver la gran final?

La gala final comenzó este martes 24 de noviembre desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. La transmisión es exclusiva a través de Venevisión, Venevisión Play y el canal de YouTube del Miss Venezuela.

Venezuela avanza al top 30

Tras una destacada participación en la gala preliminar Clara Vegas da un paso más cerca de la corona entrando al top 30.

Nota en desarrollo

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