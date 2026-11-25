La emoción por encontrar al nuevo James Bond ha dejado anécdotas de todo tipo, y la más reciente tiene como protagonista a Charlie Cox. El actor, famoso por dar vida a Matt Murdock (Daredevil) en el Universo Cinematográfico de Marvel, confesó durante una entrevista en Virgin Radio UK que intentó postularse para el icónico papel de 007, pero se topó con un rechazo inesperado. No fue su acento, ni su historial actoral, sino un requisito de edad que, según él, no tiene ningún sentido. “¿Puedo decir algo? Pedí hacer una audición para ese papel. ¿Sabes que me dijeron? ‘Demasiado mayor’”, reveló el actor londinense.

“¿Cómo puede ser que 44 sea demasiado mayor?”

La sorpresa de Cox viene de que la producción finalmente eligió a Robert Pattinson para liderar la franquicia bajo la dirección de Denis Villeneuve. Lo que le resulta totalmente incongruente es que ambos actores tienen exactamente la misma edad. “¡Pero si Rob tiene la misma edad que yo! El mes que viene cumplo 44… ¿cómo puede ser que 44 sea demasiado mayor?”, se cuestionó. A pesar del desagrado de quedarse fuera de la contienda sin siquiera poder leer un guion, Cox fue un caballero y reconoció que, para ser justos, el papel le queda bien a Pattinson.

Las apuestas de Cox y el futuro del agente secreto

Lejos de guardar rencor, Charlie Cox aprovechó el micrófono para elogiar la trayectoria de Pattinson, recordando que pasó de interpretar a Cedric Diggory en Harry Potter y a Edward Cullen en Crepúsculo, a trabajar con directores de la talla de Christopher Nolan o los hermanos Safdie antes de convertirse en Batman. “Qué carrera tan increíble ha forjado Rob”, señaló. Además, el actor reveló cuáles eran sus verdaderos favoritos para heredar la licencia para matar: “Pensé que iba a ser Jack Lowden o tal vez Callum Turner”, confesó, sumándose a la lista de actores que se quedaron con las ganas de ponerse el traje de etiqueta del famoso espía británico.

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