Música

Confirman fallecimiento del intérprete de música llanera José Alí Nieves

El denominado "Pico de Oro de Venezuela" mantuvo una destacada carrera en el país y en territorio colombiano

Por Jerald Jimenez
Lunes, 27 de abril de 2026 a las 11:50 pm
Confirman fallecimiento del intérprete de música llanera José Alí Nieves
Foto: Referencial

El maestro de la música llanera, José Alí Nieves, falleció este lunes luego de enfrentar un delicado proceso de salud y que lo mantuvo bajo cuidados médicos por tiempo prolongado.

La información la dio a conocer el cantante y contrapunteador José Ángel Panzarelli a 2001Online, tras la confirmación de la hija del histórico intérprete.

La confirmación se produjo dos días después de que la familia del cantante emitiera un comunicado en el que se desmentía la información de su fallecimiento, en el que afirmaban que se encontraba rodeado de su familia velando por su delicada situación.

Trayectoria y legado de José Alí Nieves

El intérprete de temas como "Si Por Pobre Me Desprecias", "Luna Del Capanaparo", y "Yo No Vendo Mi Caballo", fue reconocido profesionalmente bajo el apodo artístico de "Pico de Oro de Venezuela".

Este calificativo respondió a la potencia de su registro vocal y a su capacidad técnica en el contrapunteo, una de las formas más complejas de ejecución en la música llanera, señaló el diario Portuguesa Al Día.

La confirmaciuón del fallecimiento de Nieves trascendió las fronteras venezolanas, pues durante su carrera fue ampliamente conocido por sectores de la música llanera colombiana.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América