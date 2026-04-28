Elie Herrera le dice adiós al Miss Grand Venezuela 2026: conoce por qué la modelo se retira del certamen

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La edición de este año del Miss Grand Venezuela ha sufrido un revés importante tras el anuncio oficial de Elie Herrera, quien era considerada una de las aspirantes con mayor proyección para el título de 2026. A través de una publicación en su cuenta de Instagram Herrera comunicó su decisión de no participar en la próxima edición del concurso. El anuncio ha tomado por sorpresa dado que la modelo se encontraba en una etapa avanzada de preparación y contaba con un sólido respaldo en plataformas digitales.

Motivos de "fuerza mayor" y hermetismo informativo

En el texto compartido por la modelo, se explica que la renuncia responde estrictamente a motivos de fuerza mayor que hacen "inviable" su presencia en el certamen. Aunque Herrera optó por no profundizar en los detalles específicos de la situación. Herrera describió este cierre como una "mezcla de sentimientos", asegurando llevarse la satisfacción de haberlo intentado y de haber dado lo mejor de sí en cada etapa previa. ofreció disculpas sinceras a quienes esperaban verla competir, enfatizando que la decisión fue difícil pero necesaria bajo las circunstancias actuales.

En este tramo de 2026, la organización del Miss Grand Venezuela aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre cómo afectará esta baja al cuadro de candidatas finales. Por lo pronto, el retiro de Elie Herrera deja un vacío difícil de llenar en la competencia.

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