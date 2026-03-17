“Confunde ser auténtica con falta de oratoria”: Clara Vegas recibe fuertes críticas en redes sociales y así se defiende

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El carisma de Clara Vegas es indiscutible. La actual Miss Venezuela, coronada en noviembre de 2025, ha conquistado redes sociales con su frescura y naturalidad. Sin embargo, una crítica publicada en TikTok por la usuaria Layla Peña ha puesto el dedo en la llaga sobre un aspecto que muchos seguidores de los certámenes consideran fundamental: la oratoria de una reina debe estar a la altura de su presencia.

La crítica que se volvió viral

En un video que rápidamente alcanzó 1.2 millones de reproducciones, Layla Peña expuso lo que considera las debilidades comunicacionales de la soberana. "El carisma de Clara Vegas es indiscutible, sin embargo, la oratoria de una Miss Venezuela debe estar a la altura de su presencia. No se trata de cambiar su esencia, sino de refinar su vocabulario para que su mensaje tenga el impacto que merece", planteó.

La crítica se centró en el uso excesivo de jerga venezolana y spanglish, algo que, según Peña, "aman en redes, pero que no ayuda en los certámenes". La usuaria enumeró ejemplos concretos: "Palabras como 'pelo', 'chimbo', 'ama' para decir mamá, o 'estómago' mezclado con inglés, son para el café con las amigas. La jerga te da cercanía, pero ¿sabes qué te quita? Profesionalismo y credibilidad".

Peña también señaló problemas de dicción. "Se le cae la pronunciación en palabras que terminan con D, por ejemplo 'actitud', 'personalidad'. Si sumamos esto a la falta de coherencia al cerrar las ideas, el mensaje se pierde entre tanto ruido", sentenció, añadiendo que Venezuela "merece una embajadora que comunique con la misma fuerza con que camina".

La respuesta de Clara: primero el silencio, luego el meme

Ante la viralización del video, Clara Vegas utilizó sus redes sociales para reaccionar, pero no de la manera que muchos esperaban. En primer TikTok, la Miss Venezuela pidió directamente que dejaran de etiquetarla en el video de Layla.

Sin embargo, horas después, la soberana publicó un segundo TikTok que cambió el tono del debate. En esta ocasión, Clara utilizó un audio que se ha convertido en un meme recurrente en redes sociales. El audio dice: "Y se han dado cuenta que soy inteligente porque yo si conozco de muchas cosas, yo si se de idiomas mi amor, yo se hablar ingles".

El mensaje, claro y directo, fue interpretado como una respuesta a las críticas sobre su spanglish. La publicación desató una ola de reacciones divididas. Mientras algunos aplaudieron su actitud desafiante y su forma de reivindicar la autenticidad, otros señalaron que la respuesta evadía el fondo de la crítica sobre la necesidad de mejorar su oratoria de cara a una posible participación en Miss Universo.

Un debate encendido: autenticidad versus preparación

La controversia ha reavivado el eterno debate en el mundo de los concursos de belleza: ¿hasta qué punto una reina debe pulir su forma de hablar sin perder su esencia? Para muchos, la frescura y naturalidad de Clara son justamente sus mayores virtudes y lo que la conecta con las nuevas generaciones. Para otros, como Layla Peña, una embajadora de un país debe comunicar con un nivel de excelencia que trascienda las redes sociales.

Lo cierto es que Clara Vegas, hija de la ex Miss Venezuela 1990 Andreína Goetz, tiene por delante la tarea de representar al país en el Miss Universo 2026, cuya sede será Puerto Rico. El debate sobre su preparación oratoria apenas comienza, y tanto sus seguidores como sus críticos estarán atentos a su evolución.

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