“Me culpan por nacer”: Brooklyn Beckham destapa su drama familiar

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Brooklyn Beckham, de 26 años, se sinceró como nunca antes en el programa del cantante colombiano J Balvin y reveló el peso emocional que ha cargado durante toda su vida: sentirse responsable del peor momento en la carrera de su padre y de la tormenta mediática que casi destruye a su familia.

"Esa noche cambió todo"

La confesión llegó cuando J Balvin, con su estilo directo pero empático, le preguntó si alguna vez sintió que lo culparon por algo que no podía controlar. La respuesta de Brooklyn dejó a todos sin aliento.

"¿Te quisieron culpar por haber nacido?", inquirió el cantante. La respuesta fue un simple pero devastador "Sí".

El hijo de la pareja más famosa del Reino Unido explicó que siempre sintió que el odio dirigido a su padre fue su culpa. Relató que horas antes de uno de los partidos más importantes de la carrera de David Beckham —el Inglaterra vs. Argentina por el Mundial de Francia 1998—, su madre lo llamó para darle una noticia que cambiaría sus vidas: estaba embarazada .

"Mi mamá lo llamó unas horas antes del partido y le dijo que estaba embarazada. Entonces decidieron culparme", expresó. "Todo lo que quiero es que mis padres sean felices. Y cuando vi, y no me di cuenta porque era muy joven y acababa de nacer, toda la mierda por la que ellos pasaron, ya sabes, por mi culpa".

La noche que Beckham pasó de héroe a villano

La historia que Brooklyn revive con tanta angustia está documentada en la serie documental "Beckham", estrenada en Netflix en 2023. El 30 de junio de 1998, durante el partido de octavos de final contra Argentina, el joven jugador de 23 años fue expulsado por una patada a Diego Pablo Simeone tras una falta previa. Inglaterra perdió y quedó eliminada.

Lo que vino después fue una cacería mediática sin precedentes. Beckham se convirtió en el hombre más odiado del país. Recibió balas en sobres anónimos, un muñeco colgado con su camiseta y era escupido en la calle. La prensa y el propio entrenador Glenn Hoddle lo señalaron como el culpable de la derrota.

Pero lo que pocos sabían es que la noche anterior, Victoria, que estaba de gira con las Spice Girls en Nueva York, lo había llamado para darle la noticia del embarazo. En el documental, la propia Victoria confiesa sus dudas: "Nunca tuve dudas de que debía decírselo, pero quizás no era el mejor momento". Beckham, por su parte, admitió que estaba tan feliz que no podía concentrarse, aunque el árbitro y la prensa solo vieron la patada.

El acoso no terminó con la expulsión. Cuando Brooklyn nació, el 4 de marzo de 1999 —curiosamente llamado así por el barrio de Nueva York donde Victoria estaba cuando hizo la llamada—, las amenazas se extendieron a la familia. Victoria reveló en el documental que recibieron amenazas de secuestro contra el bebé. "Imagina tener un bebé y estar recibiendo amenazas de muerte", declaró entonces.

El estallido de enero: "No quiero reconciliarme"

La confesión en el programa de J Balvin no fue un hecho aislado, sino el último capítulo de una guerra familiar que estalló en enero de 2026. El 19 de enero, Brooklyn publicó un extenso y demoledor mensaje en Instagram donde acusó a sus padres de manipular la narrativa mediática durante toda su vida y de intentar "arruinar" su relación con su esposa, la actriz Nicola Peltz.

"He permanecido en silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado", escribió entonces. "No quiero reconciliarme con mi familia. No estoy siendo controlado, me estoy defendiendo por mí mismo por primera vez en mi vida".

En su declaración, Brooklyn detalló una serie de acusaciones graves: que sus padres lo presionaron para que cediera los derechos sobre su nombre antes de la boda, que su madre canceló la confección del vestido de novia de Nicola "en el último momento" y que Victoria "secuestró" su primer baile con su esposa, bailando "de forma muy inapropiada sobre mí delante de todo el mundo".

"Nunca me he sentido más incómodo o humillado en toda mi vida", afirmó.

También reveló el impacto en su salud mental: "Crecí con una ansiedad abrumadora. Por primera vez en mi vida, desde que me alejé de mi familia, esa ansiedad ha desaparecido. Me despierto cada mañana agradecido por la vida que elegí y he encontrado paz y alivio".

El Día de la Madre: un mensaje para su suegra, silencio para Victoria

Si quedaba alguna duda sobre la profundidad de la ruptura, Brooklyn se encargó de disiparla el pasado 15 de marzo, cuando Reino Unido celebraba el Día de la Madre. Mientras David Beckham y los otros tres hijos de la familia —Romeo, Cruz y Harper— dedicaban emotivos mensajes a Victoria, Brooklyn ignoró por completo a su progenitora.

En su lugar, el hijo mayor de los Beckham publicó un mensaje celebrando el cumpleaños de su suegra, Claudia Heffner Peltz, madre de Nicola. "Feliz cumpleaños a la mejor suegra. Te quiero mucho y espero que hayas tenido un día maravilloso", escribió junto a una fotografía en la que aparece con su esposa y Claudia.

La publicación, realizada en la madrugada del domingo, coincidió con el inicio del Día de la Madre en el Reino Unido, lo que muchos interpretaron como un desplante calculado. Horas después, Brooklyn y Nicola fueron vistos asistiendo juntos a la fiesta de los Oscar de Sir Elton John, padrino de Brooklyn, luciendo radiantes y posando para las cámaras.

El contraste: David y los hermanos, unidos en el mensaje

Mientras Brooklyn ignoraba a su madre, el resto de la familia se volcaba en muestras de cariño hacia Victoria. David Beckham publicó una fotografía de su esposa embarazada y escribió: "Feliz Día de la Madre a la mamá más increíble... Eres una inspiración en todas las formas en que una madre debería ser para nuestros 4 hijos maravillosos. Te queremos mucho y estoy muy agradecido por la familia que hemos creado".

Victoria comentó en la publicación: "Los quiero mucho a todos". Harper, de 14 años, también dedicó un mensaje a su madre: "Feliz Día de la Madre a la mejor mamá del mundo. Gracias por estar siempre ahí para mí, apoyarme y soportarme incluso en mis peores días".

Incluso los hermanos Romeo y Cruz, que inicialmente no habían publicado nada, se sumaron a los homenajes. La diferencia no podía ser más evidente.

Un cumpleaños ignorado y un futuro incierto

Apenas diez días antes, el 4 de marzo, David y Victoria habían intentado tender un puente al publicar mensajes de cumpleaños para Brooklyn en sus redes sociales, utilizando el apodo cariñoso "Buster". Sin embargo, fuentes cercanas aseguraron a Entertainment Tonight que Brooklyn y Nicola se sintieron "decepcionados" por esas publicaciones, considerándolas "acciones públicas performativas" de las que precisamente han intentado alejarse.

Según reveló Us Weekly, una fuente cercana asegura que Brooklyn "siempre sintió que tenía padres controladores respecto a lo que querían que él hiciera. Se trataba más de lo que ellos querían y no de lo que él quería". Su relación con Nicola y la exposición a una dinámica familiar más sana con los Peltz —el padre de Nicola, Nelson, es un multimillonario inversor— le habría dado una nueva perspectiva.

Mientras Victoria y David permanecen en silencio público sobre las acusaciones —aunque David comentó en Davos que "a los hijos se les permite cometer errores, así es como aprenden" —, Brooklyn ha dejado claro que no hay vuelta atrás. En su declaración de enero, fue tajante: "No quiero reconciliarme con mi familia". El mensaje del Día de la Madre fue la confirmación más cruel de que esa promesa se mantiene intacta.

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