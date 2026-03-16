El Grupo Teatral Skena presentará la obra "Perfectos Desconocidos" en La Concha Acústica de Bello Monte: entrada libre

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El programa cultural "Nos Vemos en La Concha" continuará su temporada 2026 con la presentación de la obra "Perfectos Desconocidos". La función está programada para el viernes 20 de marzo a las 7:00 pm en la Concha Acústica de Colinas de Bello Monte. El acceso al evento será gratuito.

La obra y su trama

"Perfectos Desconocidos" es una comedia original del cineasta italiano Paolo Genovese. La adaptación teatral está dirigida por Basilio Álvarez y producida por el Grupo Teatral Skena, en el marco de sus 46 años de trayectoria.

La obra narra la reunión de un grupo de amigos y sus respectivas parejas para una cena durante un eclipse lunar. La anfitriona propone un juego: colocar todos los teléfonos sobre la mesa y compartir cualquier mensaje, foto o llamada que reciban. A medida que avanza la noche, los personajes descubren que no se conocen tanto como creían y los secretos de cada uno salen a la luz.

El equipo artístico

El elenco está integrado por Sonia Villamizar, Nohely Arteaga, Jeska Lee Ruiz, Iván Tamayo, Sócrates Serrano, Antonio Delli y Aroldo Betancourt.

La producción general está a cargo de Armando Andrés González. La producción ejecutiva y la dirección son de Basilio Álvarez. Sergio Malpica es el asistente de dirección. El vestuario fue realizado por Eva Ivanyi, la escenografía por Ramón Pérez Pina, la iluminación por Valentina Sánchez y la musicalización por Armando Álvarez Esáa. Jessica Arminio es la asistente de producción y escena, y Aníbal Graffe está a cargo de la fotografía.

Detalles de la función

Los accesos a La Concha Acústica se abrirán a partir de las 5:00 pm. La función está prevista para las 7:00 pm y es apta para todo público. La Alcaldía de Baruta informó que habrá vigilancia durante el evento.

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