El Grupo Teatral Skena presentará la obra "Perfectos Desconocidos" en La Concha Acústica de Bello Monte: entrada libre

El programa cultural "Nos Vemos en La Concha" continuará su temporada 2026 con la presentación de la obra "Perfectos Desconocidos". La función está programada para el viernes 20 de marzo a las 7:00 pm en la Concha Acústica de Colinas de Bello Monte. El acceso al evento será gratuito.
La obra y su trama
"Perfectos Desconocidos" es una comedia original del cineasta italiano Paolo Genovese. La adaptación teatral está dirigida por Basilio Álvarez y producida por el Grupo Teatral Skena, en el marco de sus 46 años de trayectoria.
La obra narra la reunión de un grupo de amigos y sus respectivas parejas para una cena durante un eclipse lunar. La anfitriona propone un juego: colocar todos los teléfonos sobre la mesa y compartir cualquier mensaje, foto o llamada que reciban. A medida que avanza la noche, los personajes descubren que no se conocen tanto como creían y los secretos de cada uno salen a la luz.
El equipo artístico
El elenco está integrado por Sonia Villamizar, Nohely Arteaga, Jeska Lee Ruiz, Iván Tamayo, Sócrates Serrano, Antonio Delli y Aroldo Betancourt.
La producción general está a cargo de Armando Andrés González. La producción ejecutiva y la dirección son de Basilio Álvarez. Sergio Malpica es el asistente de dirección. El vestuario fue realizado por Eva Ivanyi, la escenografía por Ramón Pérez Pina, la iluminación por Valentina Sánchez y la musicalización por Armando Álvarez Esáa. Jessica Arminio es la asistente de producción y escena, y Aníbal Graffe está a cargo de la fotografía.
Detalles de la función
Los accesos a La Concha Acústica se abrirán a partir de las 5:00 pm. La función está prevista para las 7:00 pm y es apta para todo público. La Alcaldía de Baruta informó que habrá vigilancia durante el evento.
Visite nuestra sección Farándula
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube