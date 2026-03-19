Conmovedor

De gala llanera: así conmovió Maite Delgado a sus seguidores en el Día de San José

La reconocida presentadora venezolana celebró el Día de San José al ritmo del joropo en compañía de su padre

Por Ana Maxiel Mariño
Jueves, 19 de marzo de 2026 a las 10:48 am
De gala llanera: así conmovió Maite Delgado a sus seguidores en el Día de San José
Foto: Diario Primicia

La reconocida presentadora, modelo y exreina de belleza venezolana, Maite Delgado, mostró a través de su perfil de Instagram cómo empezó su celebración del Día de San José. 

Si bien, a través de un videoclip que compartió la primerísima animadora de Venezuela, se ve a ella junto a su padre, Fernando José Delgado, mientras bailan al ritmo del maestro Eneas Perdomo, su canción "Fiesta en Elorza", pieza musical emblemática del género típico de los llanos venezolanos, el joropo.

Del mismo modo, la reconocida presentadora venezolana felicitó a su padre mientras le daba un abrazo cargado de carisma y alegría. 

"¡Feliz Día de San José, Papá!" expresó la exreina de belleza entre risas y gestos de cariño que compartió con el señor Delgado. 

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