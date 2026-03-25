De la música a la moda: Alejandro Fernández lanza una línea de ropa inspirada en Vicente Fernández

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Alejandro Fernández, conocido como “El Potrillo”, dio un paso más allá de los escenarios y anunció el lanzamiento de su propia marca de ropa. Bajo el nombre de ‘Arre’, la línea es un homenaje deliberado a su padre, el fallecido Vicente Fernández, y una extensión de su identidad artística y personal.

De la música a la pasarela

La colección tendrá su presentación oficial en la próxima Volvo Fashion Week Guadalajara 2026, que se celebrará del 14 al 17 de abril en la capital jalisciense. El evento, dirigido por Beatriz Calles, contará también con la presencia de figuras como Ximena Sariñana, Gael García Bernal y la banda Maná, consolidando a Guadalajara como epicentro de la moda latinoamericana.

La elección de la fecha no es casual: el lanzamiento ocurre días antes de que el cantante cumpla 55 años, el 24 de abril.

Prendas con sabor a rancho

La línea ‘Arre’ está compuesta por playeras, camisas, gorras y pantalones cuyo diseño remite al universo ecuestre y al legado del “Charro de Huentitán”. Frases como “hijo del rey” aparecen impresas en las prendas, en clara alusión a Vicente Fernández, con el objetivo de mantener vigente esa referencia entre las nuevas generaciones.

El proyecto mezcla elementos tradicionales como el cuero, la mezclilla y las hebillas vaqueras, integrando la identidad ecuestre y el orgullo nacional en cada pieza.

Un proyecto familiar

Karla Laveaga, pareja de Alejandro Fernández, ha participado activamente en la etapa creativa y de conceptualización de ‘Arre’, lo que refuerza el sentido personal y familiar del proyecto. De acuerdo con el plan de lanzamiento, la marca también se comercializará mediante una tienda en línea, lo que permitirá ampliar su alcance potencial.

El contexto: una gira que honra al “Rey”

El lanzamiento de ‘Arre’ coincide con la actual gira “De Rey a Rey”, que Alejandro Fernández dedica a mantener viva la figura de Vicente Fernández ante el público. El tour, producido por Live Nation, es un homenaje profundo y personal al legado musical de su padre, interpretando clásicos rancheras que han unido generaciones.

Con esta incursión en la moda, “El Potrillo” diversifica su carrera y explora por primera vez la pasarela como nuevo espacio para la expresión de su identidad y sus raíces mexicanas.

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