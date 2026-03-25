"Univision debería besarme los pies": Alofoke continúa sumando polémicas y se va contra Julián Gil por criticar su nuevo reality

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Lo que parecía una simple promoción televisiva terminó convertido en nueva polémica. La semana pasada, Univision comenzó a difundir los avances de 'Planeta Alofoke', un reality show conducido por el dominicano Santiago Matías que promete ser un "formato innovador" con competencia 24/7 y estreno programado para el 12 de abril. Sin embargo, la reacción de una de las figuras de la casa no se hizo esperar.

La crítica que encendió la mecha

El actor argentino Julián Gil, quien actualmente graba una telenovela para Televisa Univisión, no dudó en expresar su descontento a través de las redes sociales de la cadena. En un comentario Gil calificó el proyecto como parte de "la vulgaridad de moda" y cuestionó la estrategia del canal.

"Mi humilde opinión... Que no me han pedido NO ME PARECE (...) Pan para hoy, hambre para mañana. La cafrería (vulgaridad) de moda", escribió el actor, dejando claro que consideraba que el contenido de Matías no encajaba con la imagen de "domingos en familia" que promociona la cadena. El comentario tocó una fibra sensible: no es la primera vez que Univision intenta capitalizar el fenómeno Alofoke, y en ocasiones anteriores los resultados en rating no fueron los esperados.

La respuesta de Alofoke

Lejos de quedarse callado, Alofoke respondió con una contundencia que trascendió la discusión sobre televisión. El dominicano fue directo al corazón de una de las polémicas más sensibles en la vida del actor: su relación con la actriz Marjorie de Sousa y la manutención de su hijo Matías.

"Ya pagaste la manutención de tu hijo? Los míos yo los veo cuando quiera, no he fallado como padre", sentenció en lo que muchos usuarios consideraron como un respuesta de mal gusto.

Pero la frase que más repercusión tuvo fue otra. En su descargo, el influencer lanzó una declaración que sonó a soberbia para algunos y a defensa del mérito propio para otros: "Univision debería besarme los pies", afirmó, sugiriendo que la cadena lo necesita a él más de lo que él la necesita a ella.

La admisión de un exceso y la defensa de lo dicho

En medio del escándalo, Alofoke ofreció una nueva declaración para matizar su postura. Según reportó People en Español, el comunicador admitió haberse "excedido" en sus comentarios contra Univision, reconociendo que quizás sus palabras sobre la cadena fueron desmedidas.

Sin embargo, Matías fue tajante al diferenciar su opinión sobre la televisora de su posición frente a Julián Gil. Sobre el actor argentino, aseguró que no se arrepiente de nada y mantuvo su postura crítica, afirmando que Gil es "una persona que dice que tuvo un hijo por una borrachera", en referencia a los conflictos familiares que han marcado la vida personal del artista.

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