De raíces latinas a ícono global: los cambios de look que han marcado la carrera de Shakira

Desde sus inicios en los años 90 con una imagen alternativa y melena negra, hasta convertirse en ícono global del pop, Shakira ha mostrado a través de sus cambios de look una narrativa visual que acompaña sus transformaciones musicales, culturales y personales.

En los años 90, cuando lanzó Pies descalzos (1995), la vimos con una melena negra, ondas naturales y un look relajado que conectaba con su propuesta íntima y poética. Poco después, con ¿Dónde están los ladrones? (1998), llegaron las trenzas, los tonos rojizos y una actitud más desafiante, muy en sintonía con su sonido más rockero y fuerte.

Pero fue con Laundry Service (2001) cuando dio un giro radical: se volvió rubia, apostó por un estilo más atrevido y se presentó al mundo con Whenever, Wherever. Aquello no fue solo un cambio de idioma musical, también fue una transformación visual que la colocó directamente en el radar global.

A partir de entonces, cada lanzamiento ha venido con un look renovado. En Fijación Oral (2005) lucía un estilo más bohemio y sensual; en She Wolf (2009), apostó por cortes modernos y un toque futurista. Luego, en El Dorado (2017), mostró una imagen más madura, pero sin perder la esencia fresca que la ha caracterizado desde siempre.

Más allá del cabello —que ha pasado por tonos negros, rojos, dorados, platinados y hasta rosados— Shakira también ha jugado con su ropa, maquillaje y presencia escénica. Un claro ejemplo fue su presentación en el Super Bowl 2020, donde brilló con un atuendo rojo, enérgico y lleno de fuerza, como un guiño a la Shakira de siempre, pero con la experiencia de los años.

Hoy, la artista colombiana sigue marcando tendencia. En sus videoclips, alfombras rojas y redes sociales, muestra una imagen más sobria, pero igualmente poderosa. Cada cambio de look no ha sido solo una decisión estética, sino parte de una narrativa más grande: la de una mujer que se ha permitido transformarse sin dejar de ser auténtica.

Shakira ha demostrado que su estilo es tan versátil como su música. Y si algo ha dejado claro con cada etapa, es que siempre está lista para empezar una nueva.

