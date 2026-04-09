De su infancia a su mayor orgullo: las confesiones íntimas de Thalía que muestran su lado más humano

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En una reciente dinámica para la revista ¡HOLA!, la cantante y actriz mexicana, Thalía, dejó claro que, aunque guarda un cariño inmenso por su pasado actoral, su regreso a la pantalla chica no está en los planes.

En el mismo orden de ideas, al ser consultada sobre si volvería a las grabaciones, la intérprete de "No me enseñaste" respondió con un rotundo "no", explicando que el extenuante trabajo detrás de cámaras y las largas horas de espera entre escenas son factores que ya no está dispuesta a enfrentar.



Sin embargo, la nostalgia no faltó en la entrevista. Por su parte, la "Reina de las Telenovelas" se tomó un momento para elegir a su favorita entre sus icónicas "Marías", confesando que se queda con "el corazón de Marimar, pero con la audacia de "María la del Barrio".



Además, durante la dinámica "pin pon" de preguntas, la artista también compartió detalles de su vida personal desde su amor por los chilaquiles y el tequila (aunque confesó que ya no bebe), hasta su mayor orgullo, su fe y la capacidad de reinventarse, según lo expresó.

Con la alegría que la caracteriza, cerró la entrevista reafirmando que su familia es su "tesoro" y que su faceta como mamá es tan importante para ella como su carrera profesional.

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