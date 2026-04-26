Del romance al perreo: la agenda musical latina que sacudirá los escenarios de Miami este año

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Miami volverá a consolidarse este año como una de las capitales mundiales de la música latina. Entre mayo y diciembre de 2026, la ciudad recibirá una extensa cartelera de conciertos encabezada por artistas de distintas generaciones y estilos, desde baladistas consagrados hasta estrellas urbanas del momento.

La programación incluye noches románticas, espectáculos cargados de baile y grandes producciones visuales que atraerán a fanáticos de todo el continente.

Mayo abre con nostalgia y sabor colombiano

La temporada comenzará en mayo con Alejandro Sanz, quien llegará con su gira ¿Y Ahora Qué?, en un concierto esperado por quienes han seguido su trayectoria de baladas y pop en español.

Ese mismo mes, Carlos Vives tomará el relevo con Tour Al Sol, una propuesta donde el vallenato-pop y los ritmos caribeños volverán a conectar con el público de Miami.

Rosalía y Shakira toman el verano

En junio, Rosalía aterrizará con Lux Tour, una gira rodeada de expectativa por su mezcla de innovación sonora, coreografía y fuerza escénica.

Luego, en julio, será el turno de Shakira con nuevas fechas de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, espectáculo que se ha convertido en uno de los fenómenos más importantes de la música latina reciente.

Montaner y Juanes apuntan al corazón del público

Agosto traerá el regreso de Ricardo Montaner, uno de los artistas más queridos del repertorio romántico latino, con un show pensado para reencontrarse con varias generaciones de seguidores.

En septiembre llegará Juanes con World Tour 2026, una gira que promete repasar sus clásicos y mostrar nuevas etapas musicales.

Octubre: el mes del perreo, la fiesta y la energía total

Octubre será el tramo más intenso del calendario. Karol G encabezará una de las fechas más esperadas con Viajando Por El Mundo, consolidando su dominio global.

También llegarán Camilo con su gira por Estados Unidos y Puerto Rico, Chayanne con Bailemos Otra Vez, y Young Miko con Late Checkout, uno de los shows urbanos con mayor expectativa del año.

Diciembre cierra con vibra alternativa

El broche final estará a cargo de Rawayana, que ofrecerá dos noches en diciembre con ¿Dónde es el After?, una propuesta cargada de fusión, fiesta y sonidos frescos.

Miami, capital latina del entretenimiento

La agenda de 2026 confirma el peso de Miami como punto estratégico para la industria musical en español. La ciudad reunirá propuestas para todos los gustos: desde noches románticas hasta jornadas de baile intenso.

Con una mezcla de leyendas consagradas y nuevas figuras, el año promete una de las temporadas más sólidas para el entretenimiento latino en vivo.

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