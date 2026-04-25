Sandra Bullock y Nicole Kidman regresan juntas a la pantalla grande con una secuela que despierta la nostalgia de Warner Bros ¿De qué se trata?

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Warner Bros presentó el primer tráiler de Practical Magic 2, desatando una ola de nostalgia entre los seguidores de la película original de 1998. El adelanto confirma el regreso de Sandra Bullock y Nicole Kidman en sus icónicos roles de Sally y Gillian Owens, retomando la historia del universo mágico que marcó a toda una generación.

La nueva entrega no solo recupera a las protagonistas principales, sino que también suma nuevamente a las recordadas tías Jet y Frances, interpretadas por Stockard Channing y Dianne Wiest, piezas fundamentales dentro del linaje familiar de brujas que define la saga.

El regreso del universo Owens

El tráiler muestra que la historia continúa expandiendo el legado de la familia Owens, manteniendo la esencia de la magia hereditaria y los vínculos entre generaciones. Sally y Gillian reaparecen enfrentando una nueva etapa de su vida, donde la magia vuelve a cruzarse con los conflictos personales y familiares.

La narrativa retoma el tono característico de la franquicia: una mezcla entre lo sobrenatural y lo emocional, con un enfoque más maduro respecto a los personajes originales.

Una nueva generación toma el relevo

Uno de los elementos centrales de esta secuela es la incorporación de las hijas de Sally, interpretadas por Joey King y Maisie Williams. Ambas actrices representan la nueva generación de brujas dentro del universo de la historia, encargadas de dar continuidad al linaje mágico.

El avance sugiere que estas nuevas protagonistas enfrentarán una amenaza oscura que pone a prueba los poderes heredados de su familia, introduciendo un conflicto que conecta pasado y presente dentro del mismo universo narrativo.

Magia, caos y una nueva amenaza

El tráiler deja entrever que la historia girará en torno a la aparición de una fuerza desconocida que altera el equilibrio del mundo mágico de las Owens. Este nuevo peligro obliga a las protagonistas a unir generaciones para enfrentar una situación que supera lo vivido anteriormente.

La atmósfera visual combina elementos de fantasía con momentos cotidianos, manteniendo el estilo “cozy” que caracterizó a la primera película, pero con un enfoque más oscuro y complejo en su desarrollo.

Una secuela que apuesta por la nostalgia

Con el regreso del elenco original y la incorporación de nuevas figuras, Practical Magic 2 se posiciona como una producción que busca conectar directamente con la nostalgia del público, al tiempo que introduce una nueva historia para una audiencia actual.

El tráiler ha generado gran expectativa entre los seguidores, especialmente por la combinación de magia, drama familiar y la evolución de los personajes que marcaron la película original.

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