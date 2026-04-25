Secreto

¿Más que amigos? El inesperado romance que Kendall Jenner oculta hace meses

Dos de las figuras más influyentes del espectáculo y el entretenimiento protagonizan el rumor de una nueva ilusión

Por Ana Maxiel Mariño
Sabado, 25 de abril de 2026 a las 12:00 pm

Diversas fuentes cercanas confirman que la modelo estadounidense, Kendall Jenner y el actor australiano, Jacob Elordi, mantienen un vínculo sentimental desde hace varios meses.

Sin embargo, ambos optaron por la discreción absoluta y evitaron cualquier contacto público que los delatara.

Coachella


Si bien, aunque comparten círculos sociales desde hace años, el reciente festival de Coachella encendió la chispa definitiva entre ellos. Por su parte, Jenner, fiel a su costumbre de blindar su vida privada, prefiere el anonimato para esta nueva etapa.

Por ahora, los dos disfrutan de su mutua compañía mientras el mundo intenta captar la primera imagen oficial de la pareja.

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