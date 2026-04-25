Del videojuego a la Gran Pantalla: Call Of Duty llega en el 2028

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En el 2028 las grandes pantallas del mundo serán tomadas por asalto por la emoción y la acción desbordada, de la que promete ser una de las películas mas emocionantes y esperada sobre todo, por los gamers. Call Of Duty

La adaptación de este videojuego esta prevista que aterrice como un paracaidista de élite el 30 de junio de 2028, takl y como lo anunció la empresa Paramount, en un panel durante la convención CinemaCon, celebrada en Las Vegas (EE.UU).



La primera adaptación del universo 'Call of Duty', que trata de combates militares, algunos reales, como la Segunda Guerra Mundial, y otros futuristas, estará dirigida por Pete Berg que adaptará la película a partir de un guion de Taylor Sheridan, tal y como comentó la agencia de noticias EFE.

Durante la presentación, Sheridan y Berg ofrecieron detalles de lo que será la película, la cual se basará en la vida de los diversos grupos de soldados de élite.



La producción de esta historia se une a la creciente ola de adaptaciones de videojuegos impulsada por Paramount, como 'Sonic the Hedgehog', en un momento en que Hollywood también apuesta por títulos como 'Super Mario Bros.', 'Minecraft: The Movie' o 'Mortal Kombat'.



Paramount anunció el pasado septiembre un acuerdo con la distribuidora de videojuegos Activision, propiedad de Microsoft, para producir la película, que incluye la posibilidad de expandir la producción de contenido basado en 'Call of Duty' a series u otro contenido cinematográfico.

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