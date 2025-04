Día Internacional del beso: conozca por qué se celebra el 13 de abril

Suscríbete a nuestros canales

Hoy, 13 de abril de 2025, el mundo se une en una celebración que trasciende culturas y fronteras: el Día Internacional del Beso.

Según History Latinoamérica, la celebración conmemora el beso más largo jamás registrado.

Con el pasar de los años, la celebración se volvió un símbolo, no solo del amor, sino del afecto y la conexión que tienen los humanos.

¿Cuál fue el beso más largo hasta ahora?

History Latinoamérica compartió una publicación en su cuenta de Instagram, donde explicaba el origen del Día Internacional del Beso.

De acuerdo con History, fue en 2013 cuando se realizó un concurso en la ciudad de Pattaya, en Tailandia.

Los ganadores fueron Ekkachai y Laksana Tiranarat, una pareja que se besó durante 58 horas, 35 minutos y 58 segundos.

Ekkachai, un guardia de seguridad, y su esposa Laksana Tiranarat ya habían logrado otro récord en el año 2011, cuando se besaron por 46 horas, 24 minutos y 9 segundos, sin parar.

Dos años después, volvieron a romper su propio récord.

El evento de 2013 fue organizado por Ripley's Believe It or Not! y la pareja ganó un premio de 3,300 dólares y dos anillos de diamantes.

Además, entraron en el libro Guinness de los récords.

Actualmente, el concurso dejó de realizarse por considerarse peligroso, debido a que a las parejas no se les permitía descansar ni usar pañales.

