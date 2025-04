¿Quieres recuperar al amor de tu vida? Esta es la oración de San Cipriano que lo hace posible

Suscríbete a nuestros canales

Las rupturas de pareja generan tristeza y desesperación, ya que, concluir un vínculo amoroso estable es una decisión compleja, la cual en algunas ocasiones no tiene vuelta atrás.

Sin embargo, comúnmente algunas de las dos personas que conforman el vínculo siempre idealizan la posibilidad de retomar la relación sentimental, pero a su vez, creen que no lo pueden lograr con su esfuerzo.

Por lo tanto, de acuerdo a la información publicada en el portal web El cronista, San Cipriano es uno de los santos más milagrosos para recuperar a una pareja, por ende, existen dos oraciones que lo hacen posible.

Oración corta de San Cipriano para recuperar a tu ser amado

"San Cipriano, bendito entre los santos, imploro tu favor. Permite que (nombre de la persona) sienta la necesidad de mi cercanía, que no pueda soportar mi ausencia y me llame. Que mi teléfono suene y que pueda escuchar la voz de (nombre de la persona) al otro lado. San Cipriano, poderoso benefactor, concédeme este sencillo deseo: escuchar la suave voz de (nombre de la persona).

Y poder sentirla, disfrutarla y venerarla una vez más. San Cipriano, persuade a (nombre de la persona) para que me llame, dondequiera que esté, en este mismo instante. Que marque mi número porque anhela escucharme y compartir risas o lágrimas a mi lado".

Oración larga a San Cipriano para recuperar al amor de tu vida

"Por los poderes de San Cipriano y de las tres almas que protege, (nombre de la persona) vendrá ahora detrás de mí (su nombre), arrastrándose y enamorado, colmado de amor verdadero y deseoso de regresar y pedirme perdón.

San Cipriano glorioso, bendito santo cumplidor, te imploro que otorgues el poder para que esta persona olvide y abandone cualquier amor que pueda habitar en su mente o corazón y que regrese a mí, dispuesto a declararse públicamente.

San Cipriano, aleja a (nombre de la persona) de cualquier otra persona, que me busque en todo momento, hoy, ahora y siempre, deseando estar a mi lado. Que tenga la certeza de que yo (su nombre) soy el ser perfecto para su vida, que no pueda vivir sin mí, que no pueda sentir amor si no es por mí y que siempre me lleve en su pensamiento, en todas las situaciones, en cualquier tiempo y lugar.

Ahora, donde esté y con quien esté, (nombre de la persona) me buscará, porque su pensamiento está en mí, sus palabras, gestos y acciones están dirigidos a mí (su nombre). Que al acostarse sueñe conmigo, me sienta y al despertar piense en mí y me desee; que al comer piense en mí y en cada paso de su vida me tenga presente.

Que anhele verme, sentir mi aroma, oír mi voz, tocarme con amor; que (nombre de la persona) desee abrazarme, besarme, cuidarme, protegerme, mimarme y amarme las 24 horas de todos sus días y noches, haciendo que así me ame más y sienta placer solo por escuchar mi voz.

San Cipriano poderoso, te ruego que (nombre de la persona) sienta por mí (di tu nombre) un deseo extraordinario, un amor verdadero, cálido, respetuoso y profundo como nunca ha sentido por otra persona y nunca sentirá. Que encuentre placer únicamente conmigo y que su cuerpo solo a mí me pertenezca, que solo tenga paz si está bien conmigo.

Con todo mi corazón y mi ser, te manifiesto, santo poderoso, que mi total confianza está depositada en Dios y en ti. Te agradezco, San Cipriano, por trabajar a mi favor y me comprometo a divulgar tu nombre y tus milagros en agradecimiento por amansar a (nombre de la persona) y traerlo a mis brazos, enamorado, cariñoso, devoto, dedicado, fiel y lleno de deseo, para que nunca se aleje.

Así se cumpla, así lo espero, así será cuanto antes, así lo harás, bendito San Cipriano. Mi confianza está en ti, sé que me concederás mis más ardientes deseos. Ganaré esta batalla y seré nuevamente feliz junto a (nombre de la persona); nada nos detendrá y nuestro amor triunfará eternamente. Así se cumpla, así lo deseo, así lo harás, así lo espero, con la completa esperanza de que tú, Cipriano bendito, me sacarás de este dilema amoroso. Gracias, mi Santo Cipriano, te agradezco sinceramente".

En definitiva, lo más recomendable es que la persona rece la oración de su preferencia mínimo una vez al día, durante tres días continuos con mucha fe para notar los resultados lo más rápido posible.

