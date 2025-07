Horóscopo del 3 de julio: Es mejor evitar el conflicto

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Es el momento ideal para apoyarte en el diálogo, la empatía y un trato respetuoso. Estás recibiendo la valiosa ayuda de Mercurio que te favorece con un trígono activo. Esta energía es sumamente positiva para resolver conflictos y avanzar con mayor facilidad hacia tus metas. Recuerda que la comunicación es una herramienta poderosa, cuando se usa con conciencia y claridad. Mantenla siempre de tu lado.

TAURO: Venus transita por tu signo astrológico, un movimiento celestial maravilloso que abre los caminos del amor, la pasión y la conexión profunda. Esta energía positiva y envolvente te invita a disfrutar de los placeres del corazón y a vivir momentos pletóricos junto a tu pareja. Es el día perfecto para organizar una velada especial, llena de detalles, ternura y magia. Deja que el amor se exprese en cada gesto, palabra y mirada.

GÉMINIS: Hay que ajustar y rectificar. La situación no está muy bien que digamos, parece que las decisiones que estás tomando no son las adecuadas ni tampoco son las correctas. Allí existen muchos errores y por supuesto los resultados son nefastos. Hoy se presenta una cuadratura negativa con Marte. Seguramente te encuentras muy afectado al ver que se perdió mucho tiempo y recursos para no lograr nada.

CÁNCER: La vida vuelve a abrirte el camino, liberándote para que te muevas con rapidez y decisión, tal como a ti te gusta. Está activo un sextil positivo con Marte y llegan energías extraordinarias para avanzar con determinación y sin temor. Este impulso te permitirá alcanzar tus objetivos de forma acelerada y efectiva. Es momento de tomar acciones concretas, especialmente en el plano emocional, para generar cambios reales y duraderos.

LEO: En estos instantes tienes una cuadratura negativa con Venus. Seguramente puedas tener algunas circunstancias difíciles en el amor y no te recomiendo las discusiones con tu pareja. Debes calmarte y relajarte para evitar alguna ruptura en la relación. Quizás más adelante puedas retomar algunos puntos de vista y resolver las diferencias. Pero ahora mismo sería catastrófico para ambos. Es mejor evitar el conflicto.

VIRGO: Estás bajo la influencia de un sextil armonioso entre el Sol y la Luna. Las dos luminarias más poderosas del cielo te bendicen con su energía. En este momento, cuentas con el respaldo y la fuerza necesaria para seguir creciendo con excelencia. Todo ha comenzado a transformarse para bien. Es el instante de agradecer al Universo por esta apertura tan significativa en tu vida. Los avances serán más fluidos, firmes y llenos de propósito.

LIBRA: Tienes una cuadratura negativa con el Sol y te resta mucha vitalidad corporal. Al mismo tiempo, estás generando grandes complicaciones negativas a nivel emocional. Debes buscar la mayor calma posible y estar en paz lo más que puedas. Habla con Dios, coméntale tus problemas y busca más armonía en tu corazón. Pide por tu salud física que es muy necesaria. Enfócate en resolver y volver a tener equilibrio.

ESCORPIO: Estás recibiendo la influencia de un trígono positivo con el Sol que te brinda la energía necesaria para fortalecer tu salud y regenerar cada una de tus células. Es momento de seguir adelante con determinación, en busca del equilibrio que te permitirá avanzar con firmeza. Lo más desafiante ya ha quedado atrás; ahora se abre la oportunidad de reconstruir tu vida desde sus cimientos. Este es el instante perfecto para redirigir tu camino.

SAGITARIO: Te sientes muy contrariado y desorientado por todo lo que estás viviendo. No hay una meta fija más allá de avanzar un día a la vez. Estás en una constante presión por sobrevivir. Está muy bien mantener el enfoque para que puedas salir adelante a pesar de tener todo complicado a tu alrededor. Tienes una cuadratura con el Nodo Norte y esa energía no te deja ver con nitidez tus metas.

CAPRICORNIO: El amor propio se hace presente en tu vida. Un trígono positivo con Venus garantiza una reflexión en ti, para que logres amarte a ti mismo de manera imperante. Debes enfocarte en mejorar tu salud a través del Amor. Podrás vencer todas las dificultades, es una cuestión de amor a ti mismo y protección total de tu cuerpo físico. Es importante que te enfoques de manera efectiva para tener mejores resultados.

ACUARIO: La Luna forma un trígono positivo contigo, irradiando una energía propicia para el amor y la pasión. Este influjo lunar te invita a crear el espacio perfecto para un encuentro íntimo y significativo. Organízate con intención y busca la atmósfera adecuada para compartir un momento mágico con tu pareja, donde ambos puedan disfrutar plenamente. No es común que se alineen energías tan favorables para vivir una experiencia inolvidable.

PISCIS: Hoy cuentas con la bendición de un trígono positivo con Júpiter, una alineación que permite que todo fluya con mayor facilidad y armonía. Se están abriendo puertas importantes que traen consigo grandes oportunidades y es fundamental que estés atento para aprovecharlas. La suerte, la prosperidad y la abundancia tocan a tu puerta. El dinero puede llegar por distintas vías inesperadas.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin