Venezuela vive una jornada histórica de menos de 24 horas con una doble cita en los escenarios de belleza más exigentes del mundo. Entre la noche de este martes 24 y la madrugada del miércoles 25 de noviembre de 2026, Clara Vegas Goetz y Valeria Di Martino representan al país en las galas finales de Miss Universo y Miss International, respectivamente, con la meta de conquistar dos nuevos títulos para el palmarés nacional.

Clara Vegas Goetz y Valeria Di Martino



Ambas candidatas llegan a estas instancias definitivas tras sobresalir en las actividades previas y en las competencias preliminares de cada organización. Con preparación integral, compromiso social y el respaldo del público dentro y fuera de las fronteras venezolanas, las dos jóvenes asumen el reto de dejar en alto el tricolor nacional en dos continentes distintos, según lo detalló una NDP.

Miss Universo 2026: detalles de la transmisión



La primera cita ocurre esta noche, martes 24 de noviembre, desde el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, sede de la edición número 75 del Miss Universo. Clara Vegas Goetz salta al escenario con la ilusión de alcanzar la octava corona universal para Venezuela frente a otras 115 delegadas. La programación televisiva arranca a las 08:00 p. m. (hora de Venezuela) con una antesala a cargo de Osmariel Villalobos y Diana Carolina Silva, quienes comparten entrevistas, análisis de expertos y detalles tras bastidores antes del inicio de la gala central a las 09:00 p. m.. Durante la velada, las participantes avanzan por cortes sucesivos de Top 30, Top 12 y Top 5 hasta el momento en que la reina saliente, Fátima Bosch, corone a su sucesora. Para el territorio venezolano, la transmisión oficial llega a través de la señal abierta de Venevisión, la plataforma Venevisión Play y el canal de YouTube del Miss Venezuela, junto con cobertura digital en tiempo real.

Foto: NDP

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Miss International 2026: ¿Dónde ver la competencia en vivo?



Apenas horas después, la atención del público se traslada hacia Tokio, Japón, donde Valeria Di Martino disputa la final del Miss International 2026. El evento inicia a las 04:30 a. m. del miércoles 25 de noviembre (hora de Venezuela) y representa la oportunidad de sumar el décimo título del certamen nipón para el país. La venezolana respalda su participación con el trabajo social de su organización FundaVida, tras presentar ante el jurado su proyecto de educación ecológica "El Latir de Akuwa'ipaa" en la Alta Guajira y sus acciones en favor del rescate y bienestar animal. Quienes deseen acompañar su desempeño en vivo pueden seguir la señal oficial mediante el canal de YouTube del Miss International.

Foto: NDP

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