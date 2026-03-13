¡Dolor, pero con una fe inquebrantable! Carmen Alicia expresa cómo se siente en medio de difícil recaída de salud

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La actriz venezolana Carmen Alicia volvió a conmover a sus seguidores tras compartir un mensaje íntimo en sus historias de Instagram, donde habló abiertamente sobre el complicado momento de salud que atraviesa. La artista confesó que ha tenido días particularmente difíciles debido al dolor físico que enfrenta, aunque dejó claro que su fe continúa siendo su principal sostén.

A pesar de la recaída, la intérprete aseguró que mantiene la esperanza y la confianza en Dios. Sus palabras, cargadas de emoción y sinceridad, rápidamente generaron una ola de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, quienes han seguido de cerca su proceso.

Un día especialmente duro

En su mensaje, la actriz explicó que existen jornadas más retadoras que otras, y que recientemente ha atravesado uno de esos momentos complejos. Señaló que el dolor físico ha sido fuerte, pero quiso compartir su realidad sin que se interpretara como una queja, sino como una forma de expresar lo que vive actualmente.

La artista destacó que, aunque su cuerpo puede sentirse debilitado, su espíritu permanece firme. Según expresó, continúa haciendo su parte y manteniendo la confianza en que Dios la acompaña y cuida en medio del proceso que enfrenta.

Gratitud por el apoyo de sus seguidores

Durante su mensaje, la actriz dedicó palabras de agradecimiento a las personas que la han acompañado con oraciones, mensajes y muestras de cariño. Reconoció que ese respaldo ha sido fundamental para mantenerse fuerte, especialmente en momentos en los que incluso las tareas más simples se vuelven difíciles.

También agradeció a quienes han colaborado con donaciones para apoyarla en esta etapa. La actriz expresó que tanto ella como su familia valoran profundamente cada gesto de solidaridad que han recibido.

Un proceso marcado por la fe y la esperanza

La actriz explicó que se trata de una situación cuyo tiempo de recuperación aún es incierto. Según expresó, no sabe cuánto durará este camino, pero confía en que todo está en manos de Dios y que su proceso seguirá el curso que Él disponga.

Finalmente, Carmen Alicia reiteró su agradecimiento a quienes continúan acompañándola en esta etapa, asegurando que cada oración y cada muestra de cariño representan una fuerza adicional para seguir adelante en medio de la adversidad.

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