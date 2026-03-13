¿Qué pasa con Shakira? Exbailarina hace inesperadas revelaciones que dejan a la cantante en medio de la polémica

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El nombre de la cantante colombiana Shakira volvió a aparecer en medio de una nueva polémica, luego de que la bailarina y coreógrafa Jenny García compartiera una serie de experiencias relacionadas con su participación en antiguos conciertos de la intérprete. Sus declaraciones generaron reacciones entre seguidores y usuarios del mundo del espectáculo.

Durante una entrevista en radio, la también excolaboradora del programa Venga la Alegría aseguró que formó parte del grupo de bailarinas contratadas para presentaciones de la artista, pero que tras esas actuaciones surgieron situaciones que, según relata, marcaron su experiencia profesional.

Una deuda que, según afirma, nunca se saldó

De acuerdo con la versión de García, hace algunos años fue contratada junto a otras bailarinas para participar en presentaciones de la cantante. Según explicó, el acuerdo establecía un pago específico por cada espectáculo realizado.

La bailarina aseguró que participó en dos conciertos, pero que únicamente recibió el pago correspondiente a uno de ellos. De acuerdo con su relato, el monto pactado rondaba los 5.000 pesos por presentación, por lo que sostiene que quedó pendiente una cantidad que, con el tiempo, superaría los 50.000 pesos.

Experiencias detrás del escenario

Aunque aclaró que los pagos no eran gestionados directamente por la artista, García también recordó situaciones que, según afirma, le resultaron incómodas durante los ensayos y la convivencia profesional.

Entre los aspectos que mencionó, señaló que en algunos momentos las bailarinas externas no podían ensayar junto al equipo principal de la cantante. Además, aseguró haber percibido una actitud distante por parte de la intérprete, algo que, según relató, influyó en su percepción personal de la artista.

Un episodio en camerinos que marcó la experiencia

Uno de los momentos que más llamó la atención en su testimonio ocurrió, según explicó, durante un concierto realizado en el Palacio de los Deportes. En ese lugar, la bailarina asegura que fue desalojada del camerino donde se encontraba junto a otras compañeras.

Según su versión, la situación ocurrió cuando el equipo de seguridad solicitó el espacio para que la cantante pudiera utilizar el área. García recordó el episodio como un momento incómodo que quedó grabado en su memoria.

Una admiración que cambió con el tiempo

La coreógrafa reveló que, al inicio, su admiración por la cantante colombiana era enorme, al punto que habría aceptado participar en los conciertos únicamente por la oportunidad de compartir escenario con alguien de su calibre.

No obstante, tras las experiencias vividas durante esas presentaciones, García asegura que su percepción sobre la artista cambió por completo. Sus declaraciones han vuelto a encender el debate en redes sociales, donde los usuarios discuten las complejas dinámicas que existen detrás de grandes producciones musicales y la realidad que enfrentan quienes trabajan tras bambalinas.

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