¿Qué pasó entre Jake Paul y Donald Trump? El video viral del que todos hablan

Suscríbete a nuestros canales

Un gesto inesperado en un evento político se ha convertido en uno de los clips más comentados de la semana. Durante un mitin en Hebron, Kentucky, el presidente Donald Trump compartió escenario con el influencer y boxeador Jake Paul, dando lugar a un momento que rápidamente se viralizó: ambos bailaron el famoso paso asociado a Trump y terminó siendo un fenómeno viral.

Un baile que no pasó desapercibido

El momento se destacó por lo poco convencional: en plena presentación política, Trump y Paul ejecutaron el popular “Trump dance”, caracterizado por movimientos de cadera y gestos que el presidente ha realizado en varias apariciones públicas. La combinación del carisma de Paul y la notoriedad de Trump hizo que el clip se esparciera rápidamente en plataformas digitales, siendo comentado y compartido por millones de usuarios.

Apoyo político y posibles planes futuros

Durante el mitin, Trump expresó públicamente su respaldo a Jake Paul, sugiriendo que podría tener un futuro en la política estadounidense. Aunque el influencer aún no ha confirmado ningún plan formal, el mensaje del presidente dejó en claro que ve en él a alguien con potencial para representar a los votantes en el futuro.

Jake Paul, por su parte, agradeció la invitación y destacó su admiración por Trump, afirmando que su objetivo es inspirar a los jóvenes a actuar con coraje y determinación. Este respaldo generó reacciones mixtas, con opiniones divididas sobre la conveniencia de un apoyo político tan directo a una figura del entretenimiento.

¿Qué sigue para Jake Paul?

Aunque aún no hay confirmación de que Jake Paul busque un cargo político, el respaldo del presidente añade una nueva dimensión a su carrera pública. Entre su base consolidada de seguidores en redes sociales, sus proyectos en boxeo y su presencia mediática constante, la posibilidad de una incursión en la política empieza a sonar con más fuerza.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube