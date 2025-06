Édgar Vivar el “Ñoño” realiza cameo simbólico en serie biográfica de Chespirito

Suscríbete a nuestros canales

En el episodio "No hay mal que por bien no venga", Édgar Vivar encarna a un director cinematográfico ficticio que reconoce el talento del joven Gómez Bolaños comparándolo con "William Shakespeare" en un guiño narrativo que explica el origen del apodo "Chespirito" según la trama donde el personaje elogia el ingenio del protagonista durante sus inicios artísticos constituyendo un homenaje simbólico a su legado compartido sin recrear sus roles clásicos como "Señor Barriga" o "Ñoño".

La aparición breve pero significativa desencadenó reacciones masivas en redes sociales donde fans expresaron nostalgia con frases textuales como "me hizo llorar su aparición", "qué bonito homenaje" y "el universo Chespirito no sería lo mismo sin él" evidenciando la conexión emocional con Vivar quien según la producción representó un puente entre la época dorada de la comedia mexicana y esta recreación biográfica pese a no tener un rol recurrente en la serie.

Chespirito: Sin Querer Queriendo continúa disponible en HBO Max con nuevos episodios cada jueves contando con Pablo Cruz como Roberto Gómez Bolaños adulto e Iván Aragón como su versión joven mientras Eugenio Bartilotti interpreta a Édgar Vivar en etapas posteriores complementando un reparto que incluye a Andrea Noli como Angelines Fernández y Paola Montes De Oca como María Antonieta de las Nieves.

