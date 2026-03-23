El cambio que nadie esperaba: Crisol Carabal muestra nuevos detalles tras procedimiento estético

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La actriz venezolana, Crisol Carabal, reveló más detalles por medio de su perfil de Instagram, con respecto a los resultados obtenidos luego de someterse a un procedimiento estético que lleva por nombre "lifting facial" o "ritidectomía".

A su vez, durante el video compartido por la actriz, Carabal detalló que todavía está un poco inflamada. Del mismo modo, mostró la cicatriz producto del lifting.

Además, Carabal destacó que se encuentra en el día 20 de recuperación.

En el mismo orden de ideas, la reconocida actriz venezolana explicó que "voy muy bien" y agradeció al equipo estético encargado de llevar a cabo este procedimiento.

Es importante destacar que Carabal anunció recientemente que se sometería a un lifting facial y, luego de llevar a cabo la cirugía, ha mostrado progresivamente, por medio de sus redes sociales, su recuperación y los cambios evidenciados.

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