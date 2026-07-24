El emotivo mensaje de Melody que tocó el corazón de todos los venezolanos

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La cantante española Melody conmovió a sus fanáticos tras revivir "No Sé", uno de los éxitos más valiosos de su trayectoria musical. En este sentido, la artista, quien años atrás grabó este tema junto a DJ Pana, presentó una nueva versión en balada.

En sus plataformas digitales, la intérprete reveló el vínculo tan profundo que mantiene con Venezuela, un país donde guardó experiencias inolvidables.

"Cada vez que suena, estáis muy presentes. Aunque pase el tiempo, aunque haya kilómetros de distancia y aunque la vida cambie tantas cosas, hay sentimientos que permanecen intactos", expresó con emoción.

Controlar el llanto sobre el escenario

Durante su gira El Bosque Encantado Tour, cantar este tema representa un reto inmenso. Por su parte, la artista confesó que en varias ocasiones debe frenar el llanto para completar su presentación. Con estas palabras, envió un abrazo lleno de nostalgia y amor a todo el pueblo venezolano.

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