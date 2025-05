Melody busca mejorar su presentación: "Yo hubiese hecho una apuesta mucho más potente"

Suscríbete a nuestros canales

La cantante española Melody decidió hablar este lunes 26 de mayo tras su semana ausente de los focos después de su paso por Eurovisión 2025 en pro de la salud mental y la conciliación familiar y, aunque se ha mostrado "muy orgullosa" del trabajo realizado, también ha reconocido que "todo es mejorable".



"La puesta en escena me parece muy bien pero yo hubiese hecho una apuesta mucho más potente, porque yo doy para crear lo que queráis", señaló, antes de confesar que "había muchas cosas con las que no estaba de acuerdo" y que sufrió "mucho" por ejemplo con el telón.

La aparición de Melody se ha producido más de una semana después de su participación en Eurovisión 2025 con 'Esa diva' en Basilea (Suiza), donde concluyó en el antepenúltimo puesto. Tras la misma, decidió no comparecer ante la prensa ni viajar a Madrid.



Tras volver a ver su actuación en la gran final la ha calificado de "emocionante" y ha destacado su "gran dificultad" para cantar con esos "cambios de lugar, de vestuario, de posiciones". "Me siento muy orgullosa; en mi cara solo me puede salir una sonrisa", ha declarado.

Sobre su aparentemente repentina fuga de la prensa al acabar la final, la artista ha asegurado que "antes de terminar Eurovisión" ya había comentado a su representante que necesitaba días de descanso porque estaba "muy agotada".

