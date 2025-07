Miss Venezuela sale al paso a rumores sobre su estado de salud: No crean todo lo que aparece en redes sociales

Suscríbete a nuestros canales

La modelo Stephany Abasali, Miss Venezuela 2024, difundió un video a través de su cuenta en Tiktok, y le salió al paso a los rumores sobre su estado de salud.

La reina de belleza hizo un llamado de conciencia con respecto al contenido que se difunde en redes sociales.

La beldad negó estar de reposo y explicó que quienes la conocen "saben que ese mentón no es mío", y mostró una marca de cicatriz que tiene en esa zona producto de una caída en bicicleta de camino a la playa.

"Aquí es donde entramos al tema de redes, pensamos que es una realidad y es una mentira", destacó.

"El tema de redes es muy delicado, porque muchas veces admiramos a personas que no sabemos cómo son en realidad, no crean ni se comparen con las personas que aparecen en redes. Ustedes no saben si hago ejercicio todos los días, lo que hago cuando llego a mi casa", comentó.

La Miss Venezuela actual se mostró entusiasmada con un nuevo proyecto, del cual no quiso dar detalles, pero que aseguró la tiene muy emocionada.

¿Quién es la Miss Venezuela Stefhany Abasali?

Stephany Abasali, tiene 24 años y representó al estado Anzoátegui en el certamen donde se coronó como Miss Venezuela 2024, el 5 de diciembre.

Es además estudiante de Economía en la Florida International University (FIU) de Miami, domina el inglés y el árabe y también sabe expresarse en ruso.

Como dato curioso, la joven venezolana es amante de los gatos y los juegos de mesa.

Visita nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp , Telegram y YouTube