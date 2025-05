El consejo de Lady Gaga para Melody tras Eurovisión 2025: Pásate los puntos por el chocho

Suscríbete a nuestros canales

La artista Melody ha realizado una rueda de prensa para aclarar diversos aspectos relacionados con su actuación en Eurovisión 2025 y las opiniones que ha recibido tras su participación. Entre sus declaraciones, ha compartido una anécdota sobre una llamada que recibió de Lady Gaga después de la final en Basilea, la cual describe como una conversación llena de humor y complicidad.

Según explicó Melody, la llamada ocurrió justo después de finalizar la gala. Lady Gaga le comentó: "Diva, Eurovisión", a lo que Melody respondió con interés: "¿Qué pasa con Eurovisión?". La cantante estadounidense preguntó luego por cómo estaba Melody, quien le aseguró que se encontraba tranquila y satisfecha con su actuación. Gaga, por su parte, confesó sentirse "decepcionada" y, en tono bromista, le dijo: "Digo, ¿pero qué pasa Gaga? Tranquilízate, ¿y tú sabes lo que me ha dicho la Gaga? No os vayáis a reír, pero es verdad. Me dice, me he aprendido unas palabras para ti".

La anécdota culminó cuando Gaga le susurró: "Pásate los puntos por el choco", una expresión que desconcertó a Melody, quien preguntó qué significaba. Ella le explicó, imitando el acento de Gaga: "El choco no, dice, el ñoco". Melody explicó que esa conversación refleja el carácter cercano y divertido que compartieron en ese momento, y finalizó diciendo: "Le he dicho, mira Gaga, tú tranquilízate. Que los artistas lo que tenemos que hacer es arte y música. Y que nos vemos en los escenarios próximamente. Un besito".

A pesar de la polémica y los momentos difíciles, Melody ha destacado la importancia de enfocarse en la música y en seguir adelante.

