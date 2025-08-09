¡De no creer! Jennifer López sufre un rechazo en una exclusiva tienda de Estambul

Por Eili Aranza Devia Viloria
Viernes, 08 de agosto de 2025 a las 09:45 pm
¡De no creer! Jennifer López sufre un rechazo en una exclusiva tienda de Estambul

La conocida cantante Jennifer López sufrió un pequeño e incomodo momento durante su paso por Turquía donde ofreció uno de los conciertos de su gira Up All Night: Live in 2025.

A través de las redes sociales, se hizo viral el momento en el que La Diva del Bronx paseaba por uno de los centros comerciales más lujosos de Estambul, para visitar sus almacenes y tuvo un inconveniente. 

Le niegan la entrada a Jennifer López

Según reseñó el portal patronlardunyasi.com, a la cantante que lucía un outfit color de rosa de shorts y camisa holgada a juego, con unas sandalias doradas no la dejaron pasar a una tienda de Chanel.

JLo tuvo la intención de ingresar a la tienda. Sin embargo, cuando se acercó a la entrada, el guardia le negó el ingreso alegando que la tienda estaba llena.

El informante dijo que la actriz y cantante respondió con un tranquilo: "Okay, no problem”.

